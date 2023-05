Malta recupera l'antica Cittadella abbandonata

Gli scavi effettuati durante i lavori di restauro hanno portato alla luce alcuni tesori nascosti

La Cittadella sull'isola di Gozo, a Malta, è stata riportata al suo antico splendore. A lungo abbandonato questo sito, che nel corso dei secoli è stato occupato da Fenici e Romani e aveva funzioni difensive, religiose e amministrative, è stato restaurato grazie a un progetto europeo.

"Abbiamo restaurato la maggior parte delle facciate, gli edifici storici all'interno della cittadella - dice Stephen Cini, membro della Direzione dei Beni Culturali -. Abbiamo anche rimosso tutte le toilette, che erano in qualche modo inappropriate. Le piazze e le strade sono state ricreate e ripavimentate. Questo le ha rese più accessibili".

Conosciuta anche come Gran Castello, la Cittadella ospita diverse chiese, come la Cattedrale dell'Assunta, risalente al XVII secolo. Il recupero di questa città fortificata, che gli abitanti di Gozo usavano come rifugio dagli invasori, ha rivelato passaggi segreti e altri tesori.

"Durante gli scavi abbiamo scoperto l'antico ingresso della Cittadella e abbiamo dovuto scoprirlo poco alla volta, per non danneggiare la struttura - dice l'architetto Roberta C. Attard -. È ancora intatto. Ora è in mostra. E ci si può passare sopra. Abbiamo trovato anche delle fosse dell'Età del Bronzo".

Il restauro è stato effettuato tra marzo 2014 e giugno 2016. I lavori di manutenzione della Cittadella - vincitrice del 1° premio ai Regiostars 2022 per il miglior progetto europeo degli ultimi 15 anni - sono ancora in corso.

Il budget totale è di 14,8 milioni di euro. L'85% di questo importo è stato coperto dalla politica di coesione europea, il restante 15% da Malta.