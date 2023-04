Ci sarà davvero la controffensiva ucraina?

Da settimane si parla di una**"controffensiva" ucraina, che sarà sferrata in primavera** per recuperare quei territori conquistati dai russi in questi 14 mesi di guerra. Eppure a metà aprile non è ancora successo niente.

Nel suo approfondimento settimanale, Stefan Grobe si interroga sull'effettiva possibilità per gli ucraini di prendere l'iniziativa, discutendo la situazione sul campo di battaglia con Rafael Loss, esperto di politica estera e di sicurezza all'European Council on Foreign Relations.

Mentre la guerra prosegue nella parte orientale dell'Ucraina, il Parlamento europeo condanna in una risoluzione il trasferimento forzato di bambini in Russia e il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrovcerca alleati in Sudamerica per contrastare quello che definisce "Occidente collettivo".