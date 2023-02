Zelensky al parlamento europeo accolto come un eroe

Si commuove il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accolto con un'ovazione dai parlamentari europei a Bruxelles. Dove chiude il tour europeo chiedendo altre armi perché la difesa dell'Ucraina dall'invasore russo è la difesa dell'Europa stessa.

La padrona di casa, la presidente Roberta Metzola ha ribadito:

"L'Ucraina è Europa e il suo futuro è nell'Unione europea: il passo successivo che deve essere intrapreso dagli Stati è dare all'Ucraina caccia e e sistemi di difesa a lungo raggio per difedere la libertà che in molti hanno data per scontata. Siamo con voi e lo saremo fino a quando ne avrete bisogno. La libertà prevarrà, la pace regnerà e voi vincerete".

Il presidente ucraino ha ribadito il concetto, "L'aggressione della Russia deve finire il prima possibile, dobbiamo rafforzare la dinamica della nostra cooperazione militare, dobbiamo essere più veloci dell'aggressore".

"Riteniamo che i prossimi passi che vanno compiuti siano le sanzioni contro l'industria dei droni e dei missili della Russia perché i droni resteranno la minaccia principale", ha dichiarato Volodymyr Zelensky.

L'Unione europea stima in "almeno" 67 miliardi di euro il loro sostegno militare, finanziario e umanitario dato a Kiev dall'inizio del conflitto.

Zelensky, che ha viaggiato da Parigi sul Falcon del presidente francese Emmanuel Macron, sta continuando un mini-tour europeo iniziato mercoledì, si tratta del suo secondo viaggio all'estero dall'inizio del conflitto. A dicembre era stato negli Stati Uniti.