La settimana di Zelensky in giro per l'Europa

L'Ucraina sta combattendo gli invasori russi anche per difendere lo "stile di vita" europeo. Questo, in sintesi, il messaggio che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha portato con sé nella sua visita in tre capitali europee.

Il viaggio di Zelensky a Londra, Parigi e soprattutto Bruxelles nell'approfondimento settimanale di Euronews, con un'analisi sul contributo dell'Unione Europea alla guerra in Ucraina.