Il Parlamento europeo fonda una squadra di rugby

Il Parlamento europeo avrà una sua squadra di rugby per partecipare alla Coppa del Mondo di rugby dei parlamentari, prevista dal 31 agosto al 7 settembre 2023 in Francia.

Lo hanno annunciato in una conferenza stampa la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola i due capitani del team, l'eurodeputata della Sinistra Anne-Sophie Pelletier e il socialista Eric Andrieu, entrambi francesi.

La squadra, chiamata a rappresentare l'Ue nella competizione, sarà composta sia da deputati uomini che da donne, non accetterà come sponsor industrie del tabacco o compagnie aeree e promuoverà, sul campo, i valori europei, come spiega questo video.