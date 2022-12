Il 2022 è stato senza dubbio uno degli anni più intensi nella storia dell'Unione Europea, tragicamente segnato dalla guerra in Ucraina e dalla conseguene crisi energetica per il continente.

I deputati del Parlamento europeo tracciano in questo video le loro aspettative per il prossimo, in cui l'Eurocamera e l'Unione sono chiamate a sfide cruciali.