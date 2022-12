I desideri e le speranze dei cittadini europei

Il nove maggio scorso si è conclusa la Conferenza sul Futuro dell'Europa, esperimento di democrazia partecipativa che ha coinvolto 800 cittadini dei Paesi dell'Unione Europea estratti a sorte.

Per quasi un anno hanno discusso di svariati temi insieme a 108 eurodeputati, 108 parlamentari nazionali, tre commissari europei, 54 rappresentanti dei governi nazionali e altri portavoce della società civile.

La relazione finale contiene 49 proposte, ognuna dettagliate in diverse misure concrete da intraprendere a livello europeo. In questo video, i punti più importanti per alcuni dei cittadini che hanno preso parte al progetto..