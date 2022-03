Elezioni in Ungheria, cosa c'è in ballo?

Il controverso primo ministro ungherese Viktor Orbán vinse le elezioni in modo schiacciante 12 anni fa e ha iniziato immediatamente la profonda trasformazione del Paese.

Ciò ha provocato un aspro conflitto con l'Unione europea. Molti sono stati preoccupati per i cambiamenti del sistema elettorale, della libertà dei media e dei diritti LGBTI.

Katarina Barley, eurodeputata socialista tedesca: "Quando guardiamo agli ultimi 12 anni, lo stato di diritto e la democrazia sono diminuiti in modo massiccio in Ungheria. E ora siamo a un punto in cui dobbiamo chiederci se il Paese soddisfi gli standard democratici".

Uno dei maggiori momenti di tensione è stato nel 2015 per la migrazione, quando Orbán ha costruito una recinzione di confine e ha avviato una retorica contro i rifugiati. E anche l'OLAF, l'agenzia antifrode dell'UE, ha lanciato gli allarmi per l'uso improprio dei fondi dell'UE.

Katarina Barley, eurodeputata socialista tedesca: "Tutti sanno che il governo ungherese, in particolare Viktor Orbán e il suo clan, è molto molto corrotto, probabilmente il governo più corrotto d'Europa".

Dopo che Orbán ha vinto il terzo mandato nel 2018, Bruxelles ha deciso di riprendere lo scontro. Il Parlamento europeo ha attivato un regime sanzionatorio denominato Articolo 7 e l'UE ha deciso di collegare i pagamenti di bilancio alla lotta alla corruzione.

Doru Frantescu, direttore VoteWatch Europe: "Sono state discussioni molto difficili, trattative molto difficili, il signor Orbán è riuscito a ottenere una sorta di posizione accomodante, ma certamente non nella misura in cui avrebbe sperato, o ciò che pensava avrebbe portato a casa".

Ora in Ungheria una coalizione di opposizione a 6 partiti sta sfidando il potere di Orbán. Il loro messaggio principale è che l'Ungheria appartiene all'Occidente e all'UE. Ma secondo questo esperto, anche se questa coalizione prevalesse, la luna di miele con Bruxelles potrebbe finire presto.

Doru Frantescu, direttore di VoteWatch Europe: Se l'opposizione vince in Ungheria, il governo sarà composto da molti partiti. E come sappiamo, un governo composto da molti partiti che uniscono le forze solo per sbarazzarsi del nemico più grande, non è un governo stabile a lungo termine. "

Doru Frantescu ha aggiunto che se Orbán rimane al potere, il suo potere potrebbe essere più debole, il che lo costringerebbe a essere più accomodante verso i suoi partner europei e meno distruttivo.

Sándor Zsiros, Euronews: "Volevamo sentire le opinioni dell'eurodeputato pro governo ungherese qui a Bruxelles, ma non volevano parlare con noi".