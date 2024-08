Le forti piogge, la siccità e le tempeste, esacerbate dal cambiamento climatico, stanno rendendo più difficile la produzione di bevande alcoliche tradizionali europee. Per alcune cambierà addirittura il sapore

Le variazioni meteorologiche, aggravate o rese più frequenti dai cambiamenti climatici, stanno mettendo in pericolo alcune delle bevande alcoliche preferite in Europa. Piogge abbondanti, siccità e tempeste significano che i prodotti tradizionali come il vino o i liquori inizieranno ad avere un sapore diverso o potrebbero scomparire del tutto.

I produttori stanno sperimentando modi per proteggere le colture o modificare le ricette, ma potrebbe non esserci una soluzione per ogni bevanda alcolica a rischio. Dal prosecco in Italia alla Guinness in Irlanda, ecco le bevande in pericolo a causa dei cambiamenti climatici.

La produzione di Prosecco potrebbe ridursi di un quinto a causa dei cambiamenti climatici

Il Prosecco è un vino bianco frizzante prodotto nei vigneti di montagna dell'Italia nord-orientale. Ma le rese dell'uva stanno diminuendo, devastate da una combinazione letale di clima estremo e degrado del suolo.

Una nuova analisi, pubblicata lo scorso anno sulla rivista iScience, descrive il raccolto come "fragile e minacciato". Eventi di pioggia improvvisi e intensi innescano l'erosione improvvisa del suolo e i "cedimenti dei pendii" - quando la terra scivola via - nei vigneti scoscesi di Valdobbiadene e Conegliano, dove si produce il prosecco di migliore qualità.

La siccità è un altro problema, che rende estremamente difficile l'irrigazione delle colture. Secondo le stime dei produttori, l'instabilità del tempo, causata dai cambiamenti climatici, potrebbe ridurre i raccolti di uva da vino in Italia fino a un quinto.

La pálinka ungherese acquista un nuovo sapore grazie ai cambiamenti climatici

La pálinka è un'acquavite di frutta tradizionale prodotta in Ungheria fin dal Medioevo. La bevanda è protetta come indicazione geografica dell'Unione europea e solo le acquaviti di frutta passate, distillate, maturate e imbottigliate in Ungheria possono essere definite pálinka.

I frutti più comuni utilizzati sono prugne, albicocche, mele, pere, lamponi, ribes e ciliegie, ma alcuni di questi stanno diventando sempre più difficili da coltivare. Secondo gli esperti di clima, i cambiamenti climatici in Ungheria stanno mettendo in pericolo le colture di frutta come i lamponi e il ribes nero.

I venti occidentali dominanti si stanno indebolendo, mentre le condizioni meteorologiche da nord e da sud arrivano con maggiore frequenza. Di conseguenza, i frutti giovani si congelano sugli alberi in primavera, mentre le colture devono fare i conti con la siccità estrema in estate.

Alcuni produttori hanno provato a piantare alberi a fioritura tardiva per evitare le gelate di maggio, ma questo conferisce alla pálinka un sapore diverso. Altre distillerie hanno preso la decisione più radicale di sperimentare la produzione di pálinka con il kiwi, che il clima mutevole dell'Ungheria consente ora agli agricoltori di coltivare.

La birra britannica potrebbe scomparire a causa dei cambiamenti climatici

La grande pinta britannica potrebbe appartenere al passato a causa dei cambiamenti climatici. Il clima più caldo e secco sta danneggiando la crescita del luppolo, che conferisce alla birra il suo sapore amaro. Gli scienziati stanno lavorando alla creazione di varietà di luppolo resistenti ai cambiamenti climatici per evitare la scomparsa della bevanda.

"Senza di esso, la pinta britannica morirà", ha dichiarato alla BBC Danielle Whelan del birrificio Shepherd Neame. "Importeremo solo birra e non avremo più la cultura che la accompagna".

Secondo le stime di un gruppo di ricercatori dell'Accademia ceca delle scienze (CAS) e dell'Università di Cambridge, la produzione di luppolo in Europa potrebbe diminuire fino al 18% entro il 2050, il che significa che anche le birre del continente sono a rischio.

La Guinness è a rischio per la scarsità d'acqua

Diageo Plc è la più grande azienda di alcolici al mondo ed è responsabile della produzione di bevande come il gin Tanqueray, la birra Guinness e la crema irlandese Baileys.

Michael Alexander, responsabile globale della sostenibilità idrica, ambientale e agricola di Diageo, ha dichiarato al magazine Time che l'azienda è preoccupata per la scarsità di acqua per la produzione. L'acqua costituisce oltre il 60% degli alcolici e più del 90% della birra.

L'anno scorso il gruppo di bevande ha operato da 43 siti in tutto il mondo in aree soggette a stress idrico. "Potresti avere il birrificio o la distilleria più efficiente del mondo", ha dichiarato Alexander al Time. "Ma non riuscirà comunque a mitigare il rischio in caso di siccità".