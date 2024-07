Di Seth Borenstein Agenzie: AP

Giugno è stato anche il terzo mese consecutivo in cui la Terra ha superato il limite di 1,5 gradi fissato dall'accordo di Parigi

PUBBLICITÀ

Giugno 2024 è stato il più caldo di sempre. È il 13esimo mese consecutivo di temperature record, secondo il servizio climatico europeo Copernicus. È stato anche il 12esimo mese consecutivo in cui il mondo è stato più caldo di 1,5 gradi Celsius rispetto all'epoca preindustriale.

"È un chiaro avvertimento del fatto che ci stiamo avvicinando a questo limite molto importante fissato dall'Accordo di Parigi", ha dichiarato in un'intervista Nicolas Julien, scienziato climatico senior di Copernicus. "La temperatura globale continua ad aumentare. E lo ha fatto a un ritmo rapido".

Il limite di 1,5 gradi è importante perché è il limite di riscaldamento che quasi tutti i Paesi del mondo hanno concordato nell'accordo sul clima di Parigi del 2015, anche se Julien e altri meteorologi hanno detto che la soglia non sarà superata fino a quando non ci sarà una durata a lungo termine del caldo prolungato, fino a venti o trent'anni.

"Questo è più di una stranezza statistica e mette in evidenza un cambiamento continuo nel nostro clima", ha dichiarato in un comunicato il direttore di Copernicus Carlo Buontempo. Secondo gli scienziati, l'ondata di caldo record che la Terra sta vivendo da oltre un anno potrebbe presto terminare, ma non il caos climatico che l'ha accompagnata.

Quanto è stato caldo il giugno 2024?

Secondo Copernicus, nel giugno 2024 il globo ha registrato una media di 16,66 gradi Celsius, ovvero 0,67 gradi in più rispetto alla media trentennale del mese.

Ha battuto il record del giugno più caldo, stabilito un anno prima, di 0,14 gradi ed è il terzo mese più caldo nei registri di Copernicus, che risalgono al 1940, dopo solo lo scorso luglio e lo scorso agosto.

Non è che i record vengano battuti mensilmente, ma sono stati "frantumati con margini molto consistenti negli ultimi 13 mesi", ha detto Julien.

"Quanto è grave questa situazione?", ha chiesto Andrew Dessler, scienziato del clima della Texas A&M University, che non ha partecipato al rapporto. "Per i ricchi, e per ora, è un costoso inconveniente. Per i poveri è una sofferenza. In futuro la quantità di ricchezza che si deve possedere per essere semplicemente scomodi aumenterà fino a quando la maggior parte delle persone soffrirà".

Che impatto hanno le alte temperature sul clima globale?

Anche senza raggiungere la soglia di 1,5 gradi a lungo termine, "abbiamo visto le conseguenze del cambiamento climatico, questi eventi climatici estremi", ha detto Julien, ovvero il peggioramento di inondazioni, tempeste, siccità e ondate di calore.

Secondo il Copernicus, il caldo di giugno ha colpito duramente l'Europa sudorientale, la Turchia, il Canada orientale, gli Stati Uniti occidentali e il Messico, il Brasile, la Siberia settentrionale, il Medio Oriente, l'Africa settentrionale e l'Antartide occidentale. Il mese scorso, in Pakistan, i medici hanno dovuto curare migliaia di vittime di colpi di calore a causa delle temperature che hanno raggiunto i 47 gradi.

Giugno è stato anche il 15esimo mese consecutivo in cui gli oceani del mondo, più di due terzi della superficie terrestre, hanno superato i record di calore, secondo i dati di Copernicus.

Secondo Julien e altri meteorologi, la maggior parte di questo calore è dovuto al riscaldamento a lungo termine causato dai gas serra emessi dalla combustione di carbone, petrolio e gas naturale. La maggior parte dell'energia termica intrappolata dai cambiamenti climatici causati dall'uomo finisce direttamente negli oceani, che impiegano più tempo per riscaldarsi e raffreddarsi.

Una donna usa un ventilatore mentre cammina in una giornata calda a Pechino, 16/06/2024. Secondo Copernicus, giugno 2024 è stato il più caldo maii registrato AP Photo/Andy Wong, File

Che ruolo ha El Niño?

Anche il ciclo naturale di El Niño e La Niña, che sono fenomeni di riscaldamento e raffreddamento del Pacifico centrale, svolge un ruolo. El Niño tende a far impennare i record di temperatura globale e il forte El Niño che si è formato l'anno scorso è terminato a giugno.

Un altro fattore è che l'aria sopra i canali di navigazione dell'Atlantico è più pulita a causa delle norme sulla navigazione marittima che riducono le particelle di inquinamento atmosferico tradizionali, come lo zolfo, hanno detto gli scienziati. Questo maschera leggermente l'effetto di riscaldamento dei gas serra, che è molto più grande.

Questo "effetto di mascheramento" si è ridotto e aumenterebbe temporaneamente il "tasso di riscaldamento" che è già causato dai gas serra, ha detto Tianle Yuan, scienziato del clima della Nasa e dell'Università del Maryland Baltimore Campus che ha guidato uno studio sugli effetti delle norme sul trasporto marittimo.

Il 2024 potrebbe battere il record di caldo del 2023

Il climatologo Zeke Hausfather, dell'azienda tecnologica Stripes e del gruppo di monitoraggio climatico Berkeley Earth, ha dichiarato in un post su X che con tutti i sei mesi di quest'anno che hanno registrato un caldo record, "c'è una probabilità di circa il 95 per cento che il 2024 batta il 2023 diventandol'anno più caldo da quando sono iniziate le registrazioni della temperatura superficiale globale a metà del 1800".

Copernicus non ha ancora calcolato le probabilità di questo risultato, ha detto Julien. Il mese scorso la National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) ha dato una probabilità del 50 per cento.

Le temperature medie giornaliere globali di fine giugno e inizio luglio, pur essendo ancora calde, non sono state così calde come l'anno scorso, ha detto Julien. "È probabile, direi, che il luglio 2024 sarà più freddo del luglio 2023 e che questa ondata di caldo finirà", ha detto Julien. "Non è ancora certo. Le cose possono cambiare".

PUBBLICITÀ

Andrew Weaver, scienziato del clima presso l'Università di Victoria, ha affermato che i dati mostrano che la Terra è sulla buona strada per un riscaldamento di 3 gradi se le emissioni non vengono ridotte con urgenza. E teme che la fine della serie di mesi di caldo record e l'arrivo delle nevi invernali significhino che "la gente si dimenticherà presto" del pericolo.

"Il nostro mondo è in crisi", ha dichiarato Andrea Dutton, climatologo dell'Università del Wisconsin. Chi vive sulla traiettoria di Beryl sta sperimentando un uragano alimentato da un oceano estremamente caldo che ha dato origine a una nuova era di tempeste tropicali che possono intensificarsi rapidamente in uragani maggiori mortali e costosi".

"Anche se oggi non siete in crisi, ogni record di temperatura che stabiliamo significa che è più probabile che il cambiamento climatico porti la crisi alla vostra porta o a quella dei vostri cari".

Copernicus utilizza miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche di tutto il mondo e le rianalizza con simulazioni al computer. Anche le agenzie scientifiche di altri Paesi, tra cui la Noaa e la Nasa, elaborano calcoli mensili sul clima, ma impiegano più tempo, vanno più indietro nel tempo e non utilizzano simulazioni al computer.