David Jones ha lavorato a molte celebri campagne pubblicitarie, ma ora il suo obiettivo è combattere il cambiamento climatico

PUBBLICITÀ

David Jones è un nome importante nel mondo della pubblicità. È stato l'amministratore delegato di Havas, uno dei maggiori gruppi di comunicazione al mondo, fino a quando non si è messo in proprio per fondare il Brandtech Group, una delle prime aziende di marketing a utilizzare l'IA generativa: la società, lanciata nel 2015, oggi èè valutata circa 4 miliardi di dollari (3,7 miliardi di euro).

Se vi state chiedendo perché stiamo parlando di un pubblicitario su Euronews Green è perché, mentre il resto del mondo imprenditoriale e creativo teme che l'intelligenza artificiale gli tolga il lavoro, David ha un'altra paura. "La gente dice: 'L'Ia ci ucciderà'. Probabilmente non è così: quello che ci ucciderà è il cambiamento climatico se non agiamo. In realtà, se si inserissero tutti i dati nei modelli di intelligenza artificiale e si dicesse: 'Dovremmo fare qualcosa', tutti direbbero: 'Bisogna agire rapidamente o vi estinguerete'".

Cos'è l'associazione One Young World?

David è consapevole della propria posizione privilegiata. Per questo motivo ritiene che sia suo dovere usare il potere che ha per fare qualcosa di positivo. Nel 2009, insieme alla collega di Havas Kate Robertson, David ha fondato One Young World, un'associazione di beneficenza che sostiene i giovani leader che guidano il cambiamento.

Pur operando in diversi settori, l'associazione si concentra soprattutto sul clima. "Non stiamo facendo niente delle cose di cui ha parlato Kofi Annan nel 2009 - dice David a Euronews Green -. Ho sempre creduto che possiamo usare la creatività per cambiare il comportamento delle persone a nei confronti di alcuni dei grandi problemi che il mondo deve affrontare. Ed è per questo che, quando mi è stata offerta l'opportunità di aiutare Kofi Annan con la sua campagna sul clima nel 2009 ho detto subito di sì. Abbiamo creato One Young World con la convinzione di poter mettere i brillanti giovani leader del mondo nelle condizioni di guidare il cambiamento".

Dopo 15 anni One Young World è una delle più grandi organizzazioni di beneficenza nel suo genere e assicura i finanziamenti più consistenti ai giovani leader che promuovono iniziative per gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Chi sono i giovani leader di One Young World?

"Gli ambasciatori di One Young World hanno avuto un impatto sulla vita di oltre 50 milioni di persone da quando abbiamo iniziato nel 2009", racconta con orgoglio David a Euronews Green.

Piipee è un'azienda brasiliana fondata da Ezequiel Vedana da Rosa per combattere lo spreco d'acqua. Il suo spray biodegradabile neutralizza l'urina e igienizza il bagno senza bisogno di tirare lo sciacquone. Un millilitro di Piipee può sostituire uno sciacquone, con un risparmio di 10 litri d'acqua.

Dal 2015 Piipee ha accumulato una base di utenti di 200.000 persone. In media le persone e le aziende che utilizzano il prodotto hanno registrato una riduzione del 35% delle bollette dell'acqua.

EnRoute è un'applicazione sviluppata da Angela Busheska in Macedonia per educare gli utenti a fare acquisti e scelte di trasporto più sostenibili. L'applicazione consente agli utenti di scansionare un capo di abbigliamento in un negozio e di ricevere un'analisi dettagliata della sostenibilità, suggerendo anche alternative più ecologiche.

Xilinat è stata fondata dal diciottenne Javier Larragoiti in Messico. L'azienda produce un'alternativa economica, sostenibile e salutare allo zucchero, ottenuta dalla fermentazione di pannocchie di mais sprecate in un prodotto per combattere l'obesità e gestire il diabete, eliminando al contempo le emissioni di carbonio negative derivanti dai livelli industriali di rifiuti agricoli.