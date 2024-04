L'azienda svedese Modvion propone pale eoliche in legno invece che di acciaio. Producono più energia e sono riciclabili. La soluzione ha attirato l'attenzione di Vestas, il gigante danese dell'energia eolica

Il futuro dell'ambiente e dell'energia passa per la crescita dell'energia rinnovabile e dunque la Svezia si affida al legno e al vento.

Non si tratta di un passo indietro, quando l'obiettivo è ridurre le emissioni di gas serra. La compagnia svedese Modvion sta introducendo torri e pale in legno per le turbine eoliche al posto delle più moderne in acciaio, una mossa che ha attirato l'interesse del gigante danese dell'energia eolica, Vestas.

"Il vantaggio principale delle pale in legno è che possiamo costruire torri più alte. Questo genera più energia eolica, sostituendo così l'energia del carbone", ha dichiarato Otto Lundman, amministratore delegato di Modvion.

Svezia, il legno potrebbe essere il futuro dell'energia eolica

Il legno potrebbe essere una soluzione impiegabile anche negli impianti in mare (cosiddetti off-shore), sostiene Lundman, secondo cui il legno trattato con degli isolanti si rivela molto più compatibile con l'acqua salata rispetto all'acciaio.

Dagli anni '80, l'energia eolica è diventata sempre più importante in Europa. Nel 2022 il vento ha fornito il 17 per cento del totale dell'elettricità consumata nell'Unione Europea.

"Abbiamo investito in Modvion perché offre una soluzione interessante. Vediamo un grande potenziale nell'utilizzo del legno. Può ridurre le emissioni di anidride carbonica dell'80 per cento, rispetto all'acciaio" ha detto Lisa Ekstrand, vicepresidente per la sostenibilità di Vestas.

L'uso del legno nell'industria eolica offre un altro vantaggio, secondo l'azienda danese: il fatto che una turbina può essere riciclata rendendo l'investimento ancora più sostenibile per ambiente e aziende.