Riusciranno gli archeologi a risolvere in tempo l'enigma della Erebus?

Le tempeste causate dal cambiamento climatico potrebbero compromettere le ricerche sul relitto della nave, scomparsa nel 1848 tra i ghiacci dell'Artico e ritrovata una decina di anni fa

PUBBLICITÀ

Gli archeologi marini sono impegnati in una corsa contro il tempo per scoprire tutti i segreti di una sfortunata nave britannica del XIX secolo. Quasi 10 anni fa il relitto della HMS Erebus è stato scoperto su un tratto di fondale poco profondo nell'Artico canadese. Due anni dopo, nel 2016, la nave gemella HMS Terror è stata ritrovata a 72 chilometri di distanza in acque più profonde.

Si è così conclusa la ricerca, durata più di 150 anni, delle due navi salpate nel 1845, in una missione guidata da Sir John Franklin per trovare il Passaggio a Nord-Ovest tra l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico. Nessuno dei 129 uomini a bordo sopravvisse al viaggio e i dettagli della loro triste fine sono stati tramandati da una leggenda Inuit.

Le recenti scoperte "hanno aperto un oceano di domande", afferma Parks Canada, l'agenzia governativa che sta studiando i relitti insieme ai ricercatori Inuit. Secondo un recente rapporto, però,il cambiamento climatico potrebbe ostacolare la ricerca di risposte. Il relitto dell'Erebus è ora sballottato da tempeste sempre più violente, che la danneggiano e rendono più difficili le immersioni annuali.

"Parti del ponte superiore della nave sono crollate di recente e altre parti si stanno inclinando pericolosamente", ha dichiarato al quotidiano britannico The Guardian Jonathan Moore, responsabile del team subacqueo di Parks Canada che ha completato l'esplorazione del 2023.

Che fine hanno fatto la HMS Erebus e la HMS Terror?

La spedizione perduta di Franklin, come è noto, salpò dalla costa del Kent nel 1845: il 59enne ufficiale della Royal Navy britannica ed esploratore artico era a bordo della Erebus.

I viaggi precedenti avevano lasciato meno di 500 km di costa artica da esplorare e i vittoriani erano desiderosi di trovare una possibile nuova rotta commerciale attraverso il labirinto di ghiaccio. Le navi furono dotate di nuove eliche a vapore per aiutarle a navigare tra i ghiacci e le loro stive furono riempite con provviste in scatola per tre anni.

L'HMS Erebus e l'HMS Terror furono viste per l'ultima volta dai balenieri in navigazione nello stretto di Lancaster nel luglio 1845, poi non se ne seppe più nulla.

Negli anni Cinquanta del XIX secolo l'esploratore scozzese John Rae scoprì, parlando con gli Inuit, che Franklin era morto nel 1847 dopo che le navi erano rimaste intrappolate nel ghiaccio marino per due anni vicino all'isola di Re Guglielmo, nell'attuale regione canadese del Nunavut.

Gli fu anche detto che gli uomini sopravvissuti - che abbandonarono le navi nel 1848 - avevano iniziato a mangiarsi l'un l'altro mentre morivano di fame, ipotermia e scorbuto. Queste notizie di cannibalismo scandalizzarono la società vittoriana in patria e furono ferocemente respinte dalla vedova di Franklin, Lady Jane, e dal suo sostenitore Charles Dickens.

Ma prove recenti suggeriscono che ci siano stati effettivamente episodi di cannibalismo. Le ossa dei membri dell'equipaggio rinvenute sull'isola di Re Guglielmo recano segni compatibili con il fatto che siano state tagliate e mangiate.

Le informazioni in possesso degli Inuit, tramandate di generazione in generazione, sono state parte integrante della scoperta dei relitti. "I loro racconti sulla spedizione erano vividi e dettagliati, ma nel XIX secolo furono scartati perché gli Inuit erano considerati selvaggi", ha dichiarato Ryan Harris di Canada Parks al Guardian nel 2014 dopo la scoperta della prima nave.

Ryan Harris explains the find from the Victoria Strait Expedition during a a news conference in Ottawa on 9 September 2014. AP Photo/The Canadian Press, Sean Kilpatrick

"In realtà oggi ci rendiamo conto che stavano fornendo informazioni estremamente accurate - dice Harris -. La scoperta dell'Erebus nella nostra area di ricerca meridionale smentisce completamente ciò che dicevano. La nave si trova esattamente dove avevano detto che era affondata".

Il relitto della HMS Erebus si trova a soli 11 metri di profondità sul fondale del Golfo della Regina Maud. Anche la HMS Terror si trova a una profondità relativamente bassa, 24 metri, nelle gelide acque artiche della Terror Bay e si è conservata meglio rispetto alla Erebus. Entrambi sono siti storici nazionali, i primi a essere gestiti congiuntamente da Inuit e Parks Canada.

Che impatto ha il cambiamento climatico sull'esplorazione della HMS Erebus?

Quando una decina di anni fa è stato ritrovato il primo relitto, gli esperti speravano che il cambiamento climatico potesse giocare a favore degli archeologi. Si diceva che la diminuzione della banchisa nell'Artico avrebbe facilitato le condizioni di ricerca.

Secondo il Canadian Ice Service, la copertura estiva di ghiaccio marino nel Passaggio a Nord-Ovest è generalmente diminuita da quando gli scienziati hanno iniziato a effettuare le misurazioni nel 1968. In alcuni anni, dal 2012, la copertura di ghiaccio marino è scesa a zero. Condizioni che, osserva Parks Canada con ironia, "sarebbero state un sogno" per gli uomini di Franklin.

La loro spedizione si intreccia in modo affascinante con il cambiamento climatico antropogenico. La spedizione salpò mentre la Rivoluzione industriale si intensificava, e l'aumento delle emissioni di gas serra nell'atmosfera rischia di sancire la fine dei due relitti, a cause delle forti tempeste che si abbattono sulla zona.

Underwater archaeology technician Todd Stakenvicius returns to a support barge after a dive on HMS Erebus, with the RV David Thompson in the background, 6 September, 2023. Brett Seymour/Parks Canada

Come scrive l'agenzia sul suo sito web, "l'Artico dei tempi di John Franklin non era l'Artico di oggi". L'Erebus è più vulnerabile a causa delle tempeste, quindi l'équipe archeologica di Canada Parks sta concentrando i propri sforzi per indagare prima su questo relitto. Le nuove tecnologie sono d'aiuto: equipaggiata con tute riscaldate, l'equipe è stata in grado di effettuare 68 immersioni in 12 giorni di lavoro sul relitto lo scorso settembre.

Le ultime scoperte includono un termometro intatto proveniente dalla cabina di un ufficiale, una scarpa di cuoio e una collezione di fossili, tutti riconducibili a particolari membri dell'equipaggio. Molti dei reperti recuperati saranno studiati e conservati a Ottawa prima di essere restituiti per essere esposti al Nattilik Heritage Centre di Gjoa Haven, nel Nunavut.

PUBBLICITÀ

I pezzi di questo misterioso puzzle vengono recuperati e ci permettono di comprendere meglio gli affascinanti eventi di questa incredibile spedizione. Steven Guilbeault Ministro canadese dell'Ambiente e del Cambiamento Climatico

"La spedizione di Franklin rimane uno dei misteri più popolari del XIX secolo - afferma Steven Guilbeault, ministro dell'Ambiente e dei Cambiamenti Climatici e responsabile di Parks Canada -. Tuttavia, grazie all'importante lavoro di Parks Canada e dei partner Inuit, si stanno recuperando pezzi di questo misterioso puzzle che ci permettono di comprendere meglio gli affascinanti eventi di questa incredibile spedizione". L'esatta sequenza di eventi che portò gli uomini ad abbandonare le loro navi nel 1848 è ancora un mistero.

La modellazione delle tempeste aiuta a valutare i naufragi

Per comprendere meglio i pericoli legati al clima che incombono sui relitti e le misure di mitigazione necessarie, Parks Canada si avvale della consulenza della società Stantec. Quest'ultima ha fornito all'agenzia modelli idrologici e di tempesta, producendo un modello numerico dei venti e delle onde attuali, passati e futuri che possono danneggiare i relitti.

Underwater archaeologist Charles Dagneau examines a ceramic bowl excavated from a seamen’s chest on the wreck of HMS Erebus, 17 September 2023. Brett Seymour/Parks Canada

Secondo gli scienziati i cambiamenti climatici aumenteranno la frequenza e l'intensità delle tempeste nell'ambiente artico. La ricerca di Stantec contribuirà a determinare la gravità delle tempeste che si verificheranno entro il 2050 nell'area del progetto, che comprende il Golfo della Regina Maud orientale, Wilmot e Crampton Bay, e gli approcci occidentali allo Stretto di Simpson e a Terror Bay.

"Stantec è entusiasta di aiutare Parks Canada e i suoi partner Inuit a comprendere le minacce ambientali per questi pezzi di storia umana - afferma Darren Kipping, archeologo subacqueo e project manager dello studio -. Capire quali sono i potenziali impatti, attuali e futuri, può aiutare Parks Canada e i suoi partner nello studio e nella gestione del sito".

Esplorare gli ecosistemi dei naufragi

Underwater archaeologist Marc-André Bernier carefully excavates a seamen’s chest in the forecastle (crew living quarters) on the lower deck of HMS Erebus, 14 September, 2023. Brett Seymour/Parks Canada

I luoghi dove si trovano i relitti della HMS Erebus e della HMS Terror non sono interessanti solo per gli archeologi e gli storici che vogliono conoscere la vita navale del 1800. Anche i biologi marini sono affascinati dalla vita attuale all'interno dei relitti. Secondo Parks Canada queste barriere artificiali ospitano una varietà di organismi, tra cui alghe, spugne e molluschi.

PUBBLICITÀ

"In futuro lo studio della Terror potrebbe portare alla luce una serie di specie diverse, perché si trova in una posizione diversa, in acque più profonde, più scure e più fredde - scrive l'agenzia -. L'analisi dell'ecologia di questi ecosistemi artificiali fornirà importanti informazioni su cosa influenza la vita marina artica e su come gli organismi marini hanno influenzato i relitti".