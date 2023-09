Di Euronews

L'accelerazione è drammatica: è la stessa quantità di ghiaccio persa tra il 1960 e il 1990. La massiccia perdita di ghiaccio è il risultato di un inverno con poca neve e temperature estreme in estate

Un altro triste record del riscaldamento globale. I ghiacciai svizzeri si stanno sciogliendo sempre più velocemente: nel 2023 si sono ridotti del 4%, il secondo calo più grande da quando sono iniziate le misurazioni, riferite dalla Commissione svizzera per l'osservazione della criosfera dell'Accademia svizzera delle scienze.

A battere l'anno in corso è solo il 2022, durante il quale i ghiacciai svizzeri hanno perso il 6% del loro volume, per una diminuzione del 10% solo negli ultimi due anni. L'accelerazione è drammatica: in due anni abbiamo perso tanto ghiaccio quanto ne abbiamo perso tra il 1960 e il 1990.

I fenomeni climatici sempre più estremi stanno causando la disintegrazione delle lingue di ghiaccio e la scomparsa di molti ghiacciai di piccole dimensioni. Per quanto riguarda il 2023, la massiccia perdita che ha interessato tutta la Svizzera è il risultato di un inverno con poca neve e temperature molto elevate in estate.

Durante lo scorso inverno è caduta poca neve su entrambi i versanti delle Alpi e il clima è stato molto caldo. Di conseguenza, in tutte le località si è registrata una quantità di neve molto inferiore al solito.

Al di sopra dei 1000 metri, tra febbraio e inizio marzo la situazione è variata in meglio, anche se per poco: nella prima metà di febbraio, lo spessore della neve è stato leggermente superiore a quello degli inverni senza neve del 1964, 1990 e 2007. Ma lo scioglimento ha poi raggiunto nuovi record nella seconda metà di febbraio, con un'altezza della neve pari solo al 30% circa della media pluriennale.

Anche al di sopra dei 2000 metri, più della metà delle stazioni di misurazione automatica, attive da almeno 25 anni, ha stabilito nuovi record minimi.

In primavera la situazione è tornata brevemente alla normalità. Ma il clima estremo di giugno, molto caldo e secco, ha causato lo scioglimento del manto nevoso in anticipo rispetto al solito, da 2 a 4 settimane prima. Le poche nevicate estive si sono generalmente sciolte rapidamente e non sono quindi riuscite a rafforzare i ghiacciai.

Nel Paese, è stata la terza estate più calda registrata dall'inizio delle misurazioni.