Dopo i record di velocità del vento, le forti precipitazioni, le grandinate e i tornado che hanno colpito l'Europa settentrionale, abbiamo chiesto agli esperti del clima quale impatto abbiano i cambiamenti climatici su questi fenomeni meteorologici estremi

La tempesta Ciarán ha colpito l'Europa settentrionale con venti da uragano e forti piogge, lasciando milioni di persone senza corrente.

Le Isole del Canale hanno visto il peggio della tempesta nella notte di mercoledì (1° novembre) e nelle prime ore del mattino di giovedì, con il governo di Jersey che ha dichiarato che la velocità dei venti ha raggiunto i 164 km/h.

Ciarán ha portato anche grandine e onde di nove metri, con decine di residenti costretti a evacuare dalle loro case.

Il Met Office ha confermato che nella notte a Jersey si sono verificati un tornado e venti di forza pari a quella di un uragano.

Forti venti da record hanno colpito anche le coste settentrionali e occidentali della Francia mercoledì sera.

Nella notte, hanno causato danni diffusi in tutta la regione, uccidendo un camionista e lasciando milioni di persone senza corrente.

Clean up efforts following Storm Ciaran in La Baule-les-Pinswestern France, on November 2, 2023. SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP

Secondo Météo-France, nel Finistere e nella Côtes-d'Armor si è registrata una velocità del vento di oltre 180 km/h sulla costa e sono stati battuti numerosi record.

Sulla costa meridionale dell'Inghilterra, la tempesta Ciarán ha provocato interruzioni di corrente in Cornovaglia e minacce di inondazioni.

L'Agenzia per l'ambiente ha avvertito che sono previste inondazioni in 77 aree della regione: in tutta l'Inghilterra, sono attive più di 150 allerte per possibili inondazioni.

L'isola di Portland, nel Dorset, raggiungibile solo attraverso una stretta strada rialzata, è stata tagliata fuori dalla terraferma e ha dovuto far risuonare la sirena di allarme per le inondazioni per la seconda volta in nove anni.

La tempesta Ciarán arriva meno di due settimane dopo la tempesta Babet, che ha portato forti venti, piogge intense e inondazioni improvvise in alcune parti dell'Europa settentrionale.

Il cambiamento climatico peggiora gli eventi meteorologici?

Gli scienziati devono ancora studiare adeguatamente la tempesta Ciarán e l'esatta influenza dei cambiamenti climatici su questi eventi meteorologici non è nota.

"Sarà necessario condurre uno studio di attribuzione dopo l'evento per determinare quanto sia probabile che l'intensità di questa tempesta sia dovuta ai cambiamenti climatici antropogenici", afferma Melissa Lazenby, docente di Cambiamenti climatici presso l'Università del Sussex.

I fattori che causano la formazione e il mantenimento delle tempeste sono complessi: ma alcuni, come l'estensione del ghiaccio marino nelle regioni vicine ai poli, la forza e la posizione delle correnti a getto, le temperature della superficie del mare e i modelli climatici come El Nino, saranno probabilmente influenzati dai cambiamenti climatici.

Sea foam in the street of Penmarc'h, western France, on 2 November, as Storm Ciaran hits the region. FRED TANNEAU/AFP

"I cambiamenti climatici influenzeranno questi quattro fattori in modo diverso e alcuni causeranno tempeste più intense e altri le indeboliranno, per cui non c'è consenso sull'influenza che i cambiamenti climatici hanno su queste tempeste", aggiunge.

La forza del vento e la frequenza delle tempeste variano di anno in anno e le osservazioni climatiche recenti non hanno evidenziato tendenze significative.

Il cambiamento climatico porta più pioggia?

Ciò che sappiamo, tuttavia, è che il cambiamento climatico sta probabilmente influenzando l'aumento delle precipitazioni osservato in tempeste estreme come Ciarán.

"Il motivo è che per ogni grado di riscaldamento che si registra, l'atmosfera è in grado di trattenere il 7% in più di vapore acqueo e quindi aumentano le possibilità di precipitazioni intense associate agli eventi piovosi", spiega Lazenby.

Le proiezioni climatiche indicano inoltre che la frequenza e l'intensità delle tempeste potrebbero aumentare leggermente.

"Il cambiamento climatico sta riscaldando sia gli oceani che l'atmosfera, fornendo più carburante per la formazione e l'intensificazione delle tempeste, con conseguenti acquazzoni più intensi - afferma Ben Clarke, ricercatore del World Weather Attribution presso l'Imperial College di Londra - se continuiamo a usare i combustibili fossili allo stesso ritmo, pagheremo costi sempre più alti quando tempeste più frequenti e intense colpiranno il Regno Unito e l'Europa e quando il maltempo diventerà più comune in tutto il mondo".

Workers try to clear water on a flooded railway line in Romsey, southern England, on November 2, 2023. Adrian DENNIS / AFP

Sebbene siano in atto alcune misure per affrontare questo tipo di tempeste, è necessario fare di più a livello locale e nazionale.

"È necessario predisporre sistemi di allerta precoce per questi eventi e attuare misure come le difese contro le inondazioni e il miglioramento del drenaggio, laddove necessario - conclude Lazenby - ci aspettiamo precipitazioni più intense a causa del cambiamento climatico e quindi è necessario sviluppare e attuare misure per costruire la resilienza contro le precipitazioni intense".