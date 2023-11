Di Euronews Travel

L'epicentro del maltempo estremo sarà l'Europa nord-occidentale, con alcuni servizi di traghetto, treni e voli già cancellati

Allerta meteo nei prossimi sull'Europa nord-occidentale. In arrivo, secondo gli esperti, condizioni estreme.

La tempesta Ciarán potrebbe colpire la Francia settentrionale e le isole britanniche con venti fino a 150 km/h e onde molto alte. Questa cosiddetta "bomba meteorologica" è stata generata da uno scontro tra la corrente a getto atlantica e un sistema di bassa pressione che sta scendendo dal nord dell'Europa.

L'epicentro di questo maltempo estremo sarà probabilmente il Regno Unito e la Francia, dove molti traghetti, treni e voli sono già stati cancellati in questi giorni in vista della tempesta.

Secondo alcuni operatori turistici, i disagi potrebbero continuare fino a venerdì.

I traghetti saranno cancellati a causa della tempesta Ciarán?

È probabile che i servizi di traghetto vengano interrotti a causa dei forti venti e delle onde molto alte nel Canale della Manica.

DFDS Ferries ha cancellato tutti i collegamenti tra il Regno Unito e la Francia dalla tarda serata di mercoledì fino a venerdì mattina.

Anche Brittany Ferries ha avvertito i passeggeri di possibili disagi sulle sue rotte attraverso la Manica.

"Continueremo a monitorare attentamente le previsioni nelle prossime 24 ore. Se il vostro viaggio è interessato da disagi, vi contatteremo il prima possibile via e-mail o SMS. Vi chiediamo di non contattarci telefonicamente, poiché si prevede un elevato volume di chiamate".

Condor Ferries ha cancellato le rotte passeggeri tra le Isole del Canale e il Regno Unito mercoledì e giovedì. L'operatore prevede anche disagi per le sue rotte attraverso la Manica.

I treni saranno cancellati a causa della tempesta Ciarán?

L'operatore ferroviario francese SNCF ha avvertito i passeggeri di aspettarsi cancellazioni e disagi a causa della tempesta Ciarán.

"In previsione dei violenti venti che soffieranno sul nord-ovest della Francia e per garantire la sicurezza dei viaggiatori, molti treni non circoleranno", ha dichiarato.

I servizi TER in Bretagna, Normandia, Hauts-de-France, Pays de Loire e Centre Val de Loire sono stati cancellati, ma alcuni servizi TGV potrebbero essere ancora in funzione. SNCF ha dichiarato che i servizi ad alta velocità Parigi-Rennes e Parigi-Lille saranno ancora attivi.

Il modo migliore per verificare se il proprio treno sarà interessato dalla tempesta è il sito web SNCF Connect.

Nel Regno Unito, la National Rail ha avvertito che "forti piogge accompagnate da forte vento" avranno un impatto sui viaggi in Galles e nel sud dell'Inghilterra. Alcuni treni in Cornovaglia sono stati cancellati e sono state introdotte restrizioni di velocità sulle tratte costiere dell'Inghilterra meridionale.

Nove operatori nelle regioni che potrebbero essere colpite stanno permettendo ai passeggeri con viaggi prenotati per giovedì 2 novembre di viaggiare invece mercoledì o venerdì. Si tratta di C2C, CrossCountry, Gatwick Express/Southern/Thameslink, Great Western Railway, Southeastern, South Western Railway e Transport for Wales.

Anche l'operatore ferroviario LNER ha avvertito dell'interruzione dei servizi almeno fino al 4 novembre.

"Consigliamo vivamente ai clienti di evitare di viaggiare giovedì 2 novembre e venerdì 3 novembre", ha dichiarato.

"Alcuni treni LNER circoleranno, ma è probabile che si verifichino gravi disagi, tra cui forti ritardi, cancellazioni a breve termine e sovraffollamento".

Eurostar ha dichiarato all'AFP di aspettarsi disagi o rallentamenti e ha raccomandato ai passeggeri di rimandare i viaggi previsti per giovedì.

I voli saranno cancellati a causa della tempesta Ciarán?

Nelle Isole del Canale, l'aeroporto di Jersey è chiuso e riaprirà questo venerdì dopo un'ispezione delle infrastrutture. Anche gli aeroporti di Guernsey e Alderney sono attualmente non operativi.

Diverse compagnie aeree hanno avvertito di possibili ritardi in Irlanda e nel Regno Unito mercoledì e giovedì, tra cui easyJet e Ryanair. Si consiglia ai passeggeri di controllare gli aggiornamenti sui voli prima di recarsi in aeroporto.

Anche l'aeroporto di Quimper, in Bretagna, in Francia, è stato chiuso mercoledì mattina per 24 ore.