Morti e miliardi di danni a causa della tempesta

Il bilancio delle vittime di Ciarán in Europa è salito a 16 venerdì sera, mentre la tempesta si abbatte sull'Italia. Il Veneto è in allarme rosso, con il livello dell'acqua che aveva cominciato a salire già prima. In precedenza, il governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza in cinque province della Toscana, dove si registrano almeno 6 morti. Lì verranno inviati gli ulteriori aiuti . La situazione viene descritta come “senza precedenti”. È stato necessario evacuare fino a 200 persone. In alcune zone, in sole tre ore è caduta la quantità di pioggia di un mese.

Venerdì la Corsica è stata colpita da venti senza precedenti, fino a 140 km/h; la tempesta ha lasciato una scia di distruzione con alberi caduti, argini crollati, strade allagate.

I paesi balcanici, come Croazia, Bosnia, Montenegro, Slovenia hanno avuto la loro parte, con alberi sradicati e tetti strappati.

Una nuova tempesta, chiamata "Domingos" dai meteorologi spagnoli, dovrebbe colpire l'Europa sudoccidentale questo fine settimana, già nel pomeriggio di sabato. Si prevede che porterà venti tra 130 e 160 km/h in Francia, Spagna e Portogallo.