I meteorologi prevedono temperature fino a 42°C in Italia, 40°C in Francia e 37°C in Svizzera

L'Europa si prepara a un'altra ondata di caldo torrido prevista per questo fine settimana, con temperature in ulteriore aumento. Si toccheranno punte di oltre 40 gradi in molti paesi, con un tasso di umidità elevatissimo. Insomma un vero infermo ancora per diversi giorni.

PUBBLICITÀ

Secondo le agenzie meteorologiche svizzere e francesi, l'anticiclone proveniente dall'Africa si espanderà dalla Spagna all'Europa centrale almeno fino alla prossima settimana.

I meteorologi prevedono temperature fino a 42°C in Italia, 40°C in Francia e 37°C in Svizzera. Ma anche nella Germania del sud la colonnina di mercurio salirà.

A causare queste ondate di calore più intense e frequenti sono i cambiamenti climatici, come ha confermato il Gruppo intergovernativo di esperti sul clima.

L'Italia affronta la terza ondata

Secondo gli esperti meteo, nel fine settimana l**'Italia** sarà colpita dalla terza ondata di caldo torrido.

I meteorologi prevedono un "fine settimana di fuoco", con temperature estreme e umidità alle stelle tra sabato 19 e domenica 20, dovute alle masse d'aria calda in arrivo dal Sahara attraverso l'Algeria e il Marocco.

Conosciuta anche come cupoladicalore, questa "funziona come un coperchio su una pentola", secondo il sito meteorologico Severe Weather.

Gli scienziati non hanno trovato un legame diretto tra le cupole di calore e i cambiamenticlimatici.

Tuttavia, uno studio pubblicato su Nature ha rilevato che limitare il riscaldamento globale a 1,5°C invece che a 2°C ridurrebbe significativamente il numero di persone esposte alle temperature estreme causate dalle cupole di calore.

"L'estesa cupola di calore porta ad intrappolare la massa d'aria calda a tutti i livelli sottostanti, con strati che sprofondano verso il suolo".

Le zone più colpite saranno le pianure del nord Italia e le coste del Mar Tirreno, dove la colonnina di mercurio raggiungerà i 40°C, e la Sardegna, dove si prevedono fino a 42°C.

Gli esperti e le autorità locali hanno diramato l'allerta anche per città come Firenze, Roma, Bologna, Ferrara, Bolzano, Alessandria e Terni.

PUBBLICITÀ

Le previsioni indicano che l'impennata delle temperature potrebbe durare fino al 27 agosto, dopodiché si prevede l'arrivo un fronte temporalesco colpirà l'Europa portando aria fresca con forti e violente piogge.

La Francia potrebbe affrontare l'ondata di caldo più intensa di sempre

In Francia, sette dipartimenti del sud-est sono in allerta per l'arrivo di temporali estivi e l'impennata delle temperature nel fine settimana.

La cupola di aria calda dovrebbe arrivare da sud nei prossimi giorni.

La costa mediterranea e la Valle del Rodano saranno tra le aree più colpite, con massime di 40°C.

Anche la Francia centrale e settentrionale vedrà salire la colonnina di mercurio, con Parigi dove si toccheranno i 35°C.

PUBBLICITÀ

Le agenzie meteo francesi prevedono che il **caldo intenso **durerà fino alla metà o alla fine della prossima settimana.

Questa potrebbe diventare l'ondata di caldo più intensa mai registrata nel paese, con temperature medie oltre i 27°C che dureranno diversi giorni.

Allerta anche in Svizzera e Germania

Anche la Svizzera sarà interessata dal fenomeno della cupola di calore nei prossimi giorni.

Le autorità hanno emesso venerdì un'allerta termica di livello 3 (su 5) per quasi tutto il Paese che si trova al di sotto dei 600 metri sul livello del mare.

Le temperature sono destinate a salire fino a 36°C a Ginevra venerdì e il caldo intenso colpirà anche le valli della catena del Giura e le zone nord-occidentali.

PUBBLICITÀ

Una condizione che dovrebbe durare per tutta la prossima settimana.

In Germania, all'inizio della settimana è stato emesso un allarme rosso per il caldo nella capitale Berlino, dove nel fine settimana si registreranno oltre 32°C.

A Francoforte le temperature supereranno i 30°C per cinque giorni a partire da sabato, mentre Amburgo la colonnina salirà oltre i 30,5°C sabato.

Gli effetti negativi del caldo

Secondo un recente rapporto, la scorsa estate in Europa sono morte circa 61.000 persone a causa del caldo estremo.

Un recente studio condotto a New York ha inoltre rilevato che il caldo può esacerbare le malattie mentali: i ricercatori hanno scoperto che nelle giornate più calde aumentava il numero di visite di emergenza in ospedale da parte di pazienti affetti da ansia, schizofrenia, demenza e abuso di sostanze.

Chi è più a rischio?

"Siamo tutti vulnerabili agli impatti del caldo estremo, ma alcuni di noi sono più vulnerabili di altri", ha dichiarato a Euronews Raquel Nunes, dell'Università di Warwick nel Regno Unito.

"I più anziani, i neonati e i bambini piccoli, le donne incinte, gli individui con condizioni di salute critiche preesistenti, le persone svantaggiate dal punto di vista socioeconomico e i senzatetto sono alcuni esempi", ha proseguito.

"Tuttavia, altri fattori possono contribuire all'impatto del caldo, come l'isolamento sociale e la qualità delle abitazioni".

I soggetti più vulnerabili sono spesso a maggior rischio di malattie e di decessi legati al caldo, ma questi impatti sono prevenibili ed evitabili, ha aggiunto Nunes. "Per proteggere questi individui ad alto rischio, è essenziale attuare strategie e interventi personalizzati e mirati".

Per fare ciò, abbiamo bisogno di un "approccio multi-sociale", ha detto Nunes, "che coinvolga la comunità, le iniziative di salute pubblica, la pianificazione urbana e la collaborazione tra le agenzie governative e le organizzazioni comunitarie".

Cosa fare quando fa caldo?

La cosa più importante è stare il più possibile al riparo dal sole, soprattutto nelle ore più calde della giornata, come raccomanda l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). E ancora: rimanere all'ombra, non lasciare bambini o animali nei veicoli parcheggiati, evitare di allenarsi all'aperto nelle ore più calde della giornata e cercare di rinfrescare la casa di notte, se possibile. Tenere le tende o le tapparelle abbassate al mattino per evitare che la casa si riscaldi.

L'Oms raccomanda di indossare abiti larghi anziché aderenti e di evitare bevande zuccherate, alcoliche o contenenti caffeina.

"L'idratazione è molto importante", ha detto Davies. "Non fate sforzi, fate un bagno freddo, chiudete le finestre quando c'è il sole. Non cucinate. Se potete, lavorate presto o tardi".

In caso di malori provocati dal caldo, l'Oms raccomanda di spostarsi in un luogo fresco, reidratarsi e misurare la temperatura corporea per almeno mezz'ora. Se la temperatura corporea rimane elevata, è necessario rivolgersi a uno specialista.