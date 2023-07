Comistra è leader nel settore: ogni giorno nel suo magazzino a Prato arrivano tonnellate di tessuti usati

Prato è la sede del più grande distretto tessile d'Europa. È anche un polo dell'economia circolare: in città si produce il 15% dei tessuti riciclati del mondo. Comistra è leader nel riciclo della lana. Ogni giorno nel suo magazzino arrivano tonnellate di tessuti usati.

Rispetto alla produzione di lana vergine, la lana rigenerata ha un impatto ambientale di gran lunga ridotto. Le ragioni principali, come si legge sul sito di Comistra, sono due. Il primo è che i nuovi abiti di lana rigenerata non vengono sottoposti a tintura, come invece accade per la lana prodotta per la prima volta. Questo permette di risparmiare acqua, CO2, ma soprattutto l’immersione e il trattamento con nuove tinture.

Il secondo è che la lana rigenerata è più ecologica perché non prevede uno sfruttamento intensivo di centinaia di ettari di terreno destinato al pascolo e agli allevamenti di ovini. Guarda il video nel player per vedere come funziona il procedimento di riciclaggio della lana.