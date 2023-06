Ondata di calore "Yago" colpisce Siviglia

La città dell'Andalusia dà un nome alle ondate di caldo estremo e ne classifica i livelli di allerta

Una nuova ondata di calore ha colpito Siviglia e minaccia di essere più intensa di "Zoe" del luglio 2022.

La città del sud della Spagna ha registrato per la seconda volta un'ondata di caldo estremo.

Yago, questo il nome, ha raggiunto il livello massimo di allerta 3 questa settimana, toccando il picco massimo il 26 giugno con temperature superiori a 40°C.

Perché Siviglia dà un nome alle sue ondate di calore?

Siviglia è la prima città al mondo ad aver iniziato a dare un nome e a classificare le ondate di calore che l'hanno colpita a partire da Zoe, nel luglio 2022.

Il sistema pionieristico è stato presentato il 21 giugno 2022, quando in Spagna si registrava la prima ondata di calore degli ultimi 40 anni.

Situata nella valle del fiume Guadalquivir, in Andalusia, Siviglia è uno dei luoghi più caldi della Spagna e una destinazione turistica molto popolare.

Un termometro stradale segna 47 gradi Celsius durante a Siviglia il 13 giugno 2022 CRISTINA QUICLER/AFP or licensors

"Siamo la prima città al mondo a compiere un passo avanti che ci aiuterà a pianificare e a prendere misure quando si verificheranno eventi meteorologici di questo tipo", ha dichiarato il sindaco Juan Espadas.

Il progetto pilota è stato sviluppato dal Centro di resilienza della Fondazione Adrienne Arsht-Rockefeller in collaborazione con l'Università di Siviglia e la città di Siviglia. Il sistema prevede tre categorie e allerta la popolazione fino a cinque giorni prima di un evento di calore.

Le ondate di calore designate come eventi di categoria 2 o 3 saranno denominate in ordine alfabetico inverso. Le prime cinque si chiameranno Zoe, Yago, Xenia, Wenceslao e Vega; nomi che sicuramente diventeranno familiari ai sivigliani tra non molto, visto che le temperature continuano a salire.

Qual è il vantaggio di dare un nome alle ondate di calore e alle tempeste?

Una delle motivazioni principali di proMETEO Sevilla è che collegherà le previsioni meteorologiche agli avvisi sanitari.

"Questo nuovo metodo ha lo scopo di aumentare la consapevolezza dell'impatto mortale del cambiamento climatico e, in ultima analisi, di salvare vite umane", afferma Kathy Baughman McLeod, direttore di Arsht-Rock, think tank che sviluppa soluzioni per i rischi climatici.

Un uomo si rinfresca durante l'annuale tradizionale Fiera d'Aprile a Siviglia il 27 aprile 2023 Santi Donaire/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

In che altri luoghi si sta pensando di dare un nome alle ondate di calore?

Anche la California sta introducendo nuove leggi per dare un nome alle ondate di calore dopo aver registrato siccità record per il terzo anno consecutivo nel 2022. Lo Stato occidentale ha vissuto l'estate più calda mai registrata nel 2021, seguita dall'inizio d'anno più secco.

Secondo il National Weather Service, i decessi dovuti al caldo rappresentano il più rilevante killer meteorologico degli Stati Uniti. Ogni anno causano più morti di qualsiasi altro fenomeno meteorologico estremo, comprese le inondazioni, gli uragani e i tornado.

Ogni anno muoiono in media 138 cittadini americani a causa del caldo estremo. I ricercatori sperano che dare un nome alle ondate di calore possa sensibilizzare l'opinione pubblica sui loro pericoli e sulle cause ambientali.

Oltre a dare un nome, lo Stato americano sta anche cercando di classificare le sue ondate di calore in modo che le persone siano consapevoli della gravità degli eventi meteorologici in arrivo. È il primo Stato del Paese a implementare un sistema del genere.

