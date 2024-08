Come da tradizione l’organizzazione spetta alla Svizzera in virtù della sua vittoria quest’anno a Malmö con Nemo e la sua canzone The Code

Basilea è la città svizzera scelta per ospitare l'edizione 2025 dell'Eurovision song contest, come annunciato venerdì mattina dalla Ssr, la televisione pubblica svizzera. L'evento si terrà nell'arena Sankt Jakobshalle il 13, 15 e 17 maggio prossimi. L'altra candidata rimasta in lizza era Ginevra, mentre erano già state scartate Zurigo e Berna. Come da tradizione l'organizzazione spetta alla Svizzera in virtù della sua vittoria quest'anno a Malmö con Nemo e la sua canzone The Code. I costi di organizzazione sono stimati dalle autorità renane in 35 milioni di franchi, ma la città sarà sotto i riflettori di tutta l'Europa: le tre serate di quest'anno sono state seguite da 163 milioni di persone. La 69ma edizione dell'Eurosong sarà la terza nella Confederazione, dopo quella inaugurale di Lugano nel 1956 e quella di Losanna nel 1989.