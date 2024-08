Di Euronews

J.K. Rowling ed Elon Musk sono stati citati nella denuncia penale presentata dalla campionessa olimpica Imane Khelif per presunti "atti di molestie online aggravati"

Presunti "atti di molestie online aggravati" da parte di J.K. Rowling ed Elon Musk, entrambi citati in una denuncia penale presentata dalla pugile algerina Imane Khelif.

Secondo quanto riportato da Variety Khelif, 25 anni, ha presentato una denuncia alle autorità francesi per le molestie online subite durante le Olimpiadi di Parigi 2024.

Nabil Boudi, l'avvocato che rappresenta Khelif, ha confermato che sia Rowling che Musk sono menzionati nella denuncia, inviata venerdì 9 agosto al centro anti-odio online della procura di Parigi. Dopo quest'ultima la Francia ha avviato un'indagine per cyberbullismo.

Khelif è stata vittima di un'ondata di disinformazione sfociata in odio online riguardo la sua idoneità a competere nella categoria femminile del pugilato a causa di elevati livelli di testosterone. In Italia la polemica è montata per il velocissimo ritiro di Angela Carini, che ha abbandonato l'incontro con la pugile algerina dopo il primo colpo ricevuto.

In molti hanno accusato Khelif di essere un uomo. Il Comitato olimpico internazionale ha ripetutamente affermato le qualifiche di Khelif per poter competere nella divisione femminile.

J.K. Rowling e Musk contro Imane Khelif

Dal suo profilo X la scrittrice J.K. Rowling ha accusato Khelif di essere un uomo che "si stava godendo la sofferenza di una donna che aveva appena colpito in testa".

Elon Musk ha invece condiviso un post della nuotatrice Riley Gaines che affermava che "gli uomini non appartengono agli sport femminili". Il proprietario di X ha co-firmato il messaggio scrivendo: "Assolutamente".

Nella finale femminile nella categoria 66 kg della boxe l'algerina Khelif ha infine vinto la medaglia d'oro contro la cinese Liu Yang. Dopo la vittoria ai quarti di finale contro l'ungherese Anna Luca Hamori, Khelif aveva dichiarato: "Voglio dire al mondo intero che sono una donna e che resterò una donna".

L'avvocato dell'atleta, Nabil Boudi, nell'annunciare la denuncia aveva dichiarato che "l'indagine determinerà chi si nasconde dietro questa campagna misogina, razzista e sessista", ma dovrà occuparsi anche di coloro che hanno alimentato il "linciaggio online".

Sebbene la causa sia stata presentata in Francia Boudi ha aggiunto che potrebbe riguardare personalità Oltreoceano e che i pubblici ministeri possono richiedere l'assistenza di altri Paesi.

I commenti transfobici online di Rowling e la disinformazione di Musk

Non sono nuovi i commenti transfobici online di Rowling comprese le affermazioni secondo cui le donne trans "non sono donne" e per quella che preferirebbe andare in prigione piuttosto che riferirsi a una persona trans con il suo pronome preferito.

Per quanto riguarda Musk, da quando due anni fa ha acquistato Twitter (diventato X) per 44 miliardi di dollari, sulla piattaforma si sono moltiplicate le informazioni false e fuorvianti insieme ai discorsi di odio.