A pochi secondi dall'inizio del suo match d'esordio, l'azzurra del pugilato Angela Carini ha deciso di ritirarsi, fra le lacrime. Il caso dell'atleta algerina intersex Imane Khelif ha suscitato un'ondata di indignazione di dimensioni mondiali, alimentata anche dalle fake news a riguardo

Angela Carini ha scelto di non affrontare lo scontrocontro la pugile intersex algerina Imane Khelif. La decisione di abbandonare è arrivata dopo solo 46 secondi dall'inizio del match, dopo aver incassato un paio di colpi duri.

I giudici hanno validato la sua scelta con il verdetto ufficiale: l'atleta azzurra si è inginocchiata sul ring e ha pianto.

"Ero salita sul ring per combattere. Non mi sono arresa, ma un pugno mi ha fatto troppo male e dunque ho detto basta". Carini spiega così la sua decisione. "Esco a testa alta", ha aggiunto. "Poteva essere il match della mia vita, ma ho dovuto pensare a salvaguardare la mia incolumità".

Carini, 25 anni napoletana e soprannominata "Tigre", doveva affrontare l'atleta algerina Khelif nella categoria categoria 66 chili dei pesi welter.

"Non sono d'accordo con la scelta del Cio di far gareggiare l'atleta algerina Imane Khelif al torneo di pugilato delle Olimpiadi di Parigi, la gara in partenza non sembra equa" ha commentato la premier Giorgia Meloni, arrivata a Casa Italia a Parigi per assistere alla competizione olimpica.

L’allenatore azzurro del pugilato, Emanuele Renzini, assicura che non c’è stata nessuna premeditazione nel ritiro. "Angela era motivata e voleva farlo. Certo al sorteggio, quando ha conosciuto l'avversaria, mi ha detto "non è giusto"", ha aggiunto.

"Non posso che adeguarmi alle regole delle Olimpiadi e domani sul ring darò tutto", aveva detto Carini prima del suo match di debutto olimpico.

I motivi e le fake news che hanno generato il caso su Khelif

Un anno fa, la pugile nordafricana era stata esclusa dai finale dei Mondiali di pugilato a Nuova Delhi perché non aveva superato la verifica ormonale: aveva elevati livelli di testosterone e nel suo test del Dna sono presenti cromosomi XY, tipici del sesso biologico maschile, secondo l'International Boxing Association (IBA).

Ma in queste Olimpiadi, per il Comitato olimpico internazionale (Cio) il livello del testosterone di Khelif rientra nei parametrida donna. L'atleta ha dunque diritto a prendere parte alle competizioni come tale, visto che rientra nei criteri di ammissibilità secondo il test d’idoneità di genere.

"Il Cio ci ha assicurato che sono state fatte verifiche ormonali e scientifiche e che pertanto Imane Khelif può gareggiare da donna" ha assicurato il presidente del Coni Giovanni Malagò, che aveva monitorato la questione. E in una nota del Cio si legge: "Il Coni si è attivato con il Cio affinché i diritti di tutti gli atleti e le atlete siano conformi alla Carta Olimpica e ai regolamenti sanitari".

In particolare, nel caso del pugilato il timore della Federboxe era che per quanto venga abbassato il livello di testosterone, la forza resti comunque superiore a quella di una donna. "Ci affidiamo al Coni e aspettiamo la risposta del Cio", aveva sostenuto alla vigilia del match, rassegnato, il presidente della Federboxe Flavio D'Ambrosi.

L'algerina Imane Khelif non è un'atleta transgender, diversamente dalle notizie che circolano sul suo conto. La fake news ha iniziato a circolare a partire dalla squalifica nei Mondiali del 2023, soprattutto nei profili social di estrema destra.

Si tratta di una persona intersessuale, che si è sempre socializzata come donna e che ha sempre gareggiato in competizioni femminili. Le persone intersessuali sono nate con caratteri sessuali che non rientrano nelle tipiche nozioni di corpo maschile o femminile. Nel caso di Khelif, gli elevati livelli di testosterone naturalmente presenti nel suo sangue sarebbero legati a delle disfunzioni ormonali che provocano l'iperandroginia.

Nel caso di Khelif, per altro, va ricordato che l'Algeria proibisce il cambio del genere sui documenti, in quanto illegale.

Il caso della pugile taiwanese Lin Yu-tin è analogo. Esclusa dagli scorsi Mondiali, il 2 agosto affronterà l'uzbeka Turdibekova. Il Cio, dopo gli ultimi esami, ha ammesso anche lei al torneo come donna.

Questa vicenda ricorda quella di Caster Semenya, due volte campionessa olimpica degli 800 metri, esclusa da alcune competizioni per essersi rifiutata di assumere farmaci che riducessero il suo livello di testosterone.

Un'ondata di reazioni

Sul caso, sono esplose reazioni di indignazione che stanno dominando il dibattito politico e che affiancano la questione dell'inclusione nelle competizioni sportive con quella della tutela dei diritti delle donne.

Il ministro dei trasporti e leader della Lega Matteo Salvini già i giorni scorsi aveva espresso che lasciare gareggiare un «pugile trans dell’Algeria, bandito dai mondiali di boxe» è «uno schiaffo all’etica dello sport e alla credibilità delle Olimpiadi», usando il genere maschile per riferirsi all'algerina.

Sulla vicenda è intervenuta anche la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella: "Tutta la nostra solidarietà ad Angela Carini, vittima di un'ideologia che colpisce lei e con lei tutte le donne". "Oggi è una pagina nera per lo sport" ha aggiunto, contestando la decisione del Cio.

"Il suo ritiro le fa onore. L'aspetto in Senato per abbracciarla", ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Il caso Khelif ha valicato i confini nazionali e anche personalità di fama mondiale si sono espresse a riguardo. Elon Musk, ad esempio, ha espresso il suo sostegno all'atleta azzurra.

Con un lungo video postato sui suoi profili social, Vladimir Luxuria ha espresso la sua solidarietà a Khelif e ha sostenuto la sua causa. "Imane Khelif non è una boxeur trans, è nata donna. Sfatiamo una bufala" ha scritto.