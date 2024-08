Un gorilla dipinto sulle persiane dello zoo di Londra è stato confermato come la nuova opera dello street artist di Bristol in questa serie di graffiti sugli animali che ha svelato giorno dopo giorno

PUBBLICITÀ

Banksy ha rivelato quello che, a quanto pare, è il gran finale del suo percorso artistico sugli animali in tutta Londra: l'immagine di un gorilla che alza la saracinesca dello zoo di Londra per liberare un leone marino e diversi uccelli, mentre gli occhi di altri animali guardano dall'interno.

Il murale dipinto con lo spray segna il nono pezzo della serie dell'artista di Bristol, che negli ultimi nove giorni ha svelato ogni giorno una nuova opera sugli animali.

Secondo la Bbc, il team di Banksy ha dichiarato che questa sarà l'opera finale della serie.

Altre opere recenti della serie includono un rinoceronte che monta una Nissan Micra argentata, una coppia di pellicani sul lato di un negozio di pesce a Walthamstow, nella zona est di Londra, e la sagoma di un lupo ululante dipinta su un'antenna parabolica in cima a un garage a Peckham, Londra. Il disegno del lupo è stato rimosso da uomini non identificati dopo poche ore dalla sua verifica.

Sebbene ci siano state ampie speculazioni sul significato del progetto, Banksy ha dichiarato che la sua intenzione è quella di sollevare lo spirito del pubblico in un periodo in cui i titoli dei giornali sono stati cupi, nonché di evidenziare la capacità umana di giocare in modo creativo piuttosto che la distruzione e la negatività.

The first three days of Banksy's animal themed London zoo project Credit: Banksy

La serie di animali londinesi di Banksy arriva dopo che l'elusivo artista si è attirato le ire per una bravata a Glastonbury in giugno, che ha visto un'imitazione di un'imbarcazione di migranti creata dall'artista fare crowd surfing durante le esibizioni della band indie punk Idles (anch'essa di Bristol) e del rapper Little Simz.

L'allora ministro dell'Interno James Cleverly ha criticato la trovata per aver "banalizzato" l'attraversamento di piccole imbarcazioni, descrivendo l'azione artistica come "vile".

Rispondendo ai commenti di Cleverly, l'artista ha detto di aver trovato "ignobile e inaccettabile" la "vera barca" che finanzia, la MV Louise Michel, detenuta dalle autorità italiane dopo aver salvato 17 bambini non accompagnati in mare.

L'artista, la cui identità rimane sconosciuta, aveva creato tempo fa un'altra opera nella capitale britannica, spruzzando vernice verde su un muro dietro un albero tagliato.