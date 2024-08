Il team di Céline Dion ha affermato che Donald Trump non aveva alcun diritto di utilizzare la sua canzone "My Heart Will Go On" durante un comizio della campagna presidenziale in Montana

Una scelta strana. Forse bizzarramente appropriata. Ma comunque una scelta non autorizzata. Il team di Céline Dion ha rilasciato una dichiarazione a nome della celebre cantante canadese, affermando che Donald Trump non aveva alcun diritto di utilizzare la sua canzone "My Heart Will Go On" durante un comizio della campagna presidenziale in Montana.

L'utilizzo della sua canzone, vincitrice del premio Oscar per il film Titanic del 1997, non è stato "in alcun modo" autorizzato e Dion "non approva questo o qualsiasi altro uso simile".

La dichiarazione recitava: "Oggi, il gruppo direttivo di Celine Dion e la sua etichetta discografica, Sony Music Entertainment Canada Inc, sono venuti a conoscenza dell'utilizzo non autorizzato del video, della registrazione, dell'esecuzione musicale e dell'immagine di Celine Dion che canta 'My Heart Will Go On' durante un comizio della campagna elettorale di Donald Trump/JD Vance in Montana. Questo uso non è in alcun modo autorizzato e Celine Dion non approva questo o altri usi simili".

La dichiarazione concludeva: "... E davvero, QUELLA canzone?".

Ancora una volta, Trump e la sua squadra elettorale sembrano avere poca o nessuna consapevolezza di sé quando si tratta di... beh, di cultura.

Dopo l'uso non autorizzato dell'inno LGBTQ+ dell'artista francese Woodkid la scorsa settimana - la cui ironia non è sfuggita a molti - Trump ha ora utilizzato una canzone che è stata suonata in un film su una nave che affonda...

Sebbene possa sembrare un po' prematuro etichettare la campagna presidenziale di Trump come una nave che affonda, la mancanza di consapevolezza dimostrata può essere classificata come una tragedia epica.

Questo avviene dopo che il mese scorso la Dion ha fatto notizia con il suo ritorno al canto dal vivo, quando ha chiuso la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi, nonostante la sua lotta contro la sindrome della persona rigida (Spr).

Ha cantato "L'Hymne à l'amour" di Edith Piaf alla cerimonia di apertura - la sua prima esibizione in concerto da quando ha rivelato di essere affetta da "una sindrome rara e progressiva che colpisce il sistema nervoso, in particolare il cervello e il midollo spinale", secondo il National Institute of Neurological Disorders and Stroke.

Donald Trump Alex Brandon/AP

Dion non è certo la prima artista ad aver contestato l'uso (improprio) delle canzoni da parte di Trump a fini elettorali.

Tutti, dai Creedence Clearwater Revival a Tom Petty, passando per Neil Young, i Rolling Stones e Adele, hanno contestato Trump per aver utilizzato le loro canzoni senza autorizzazione.

Altri casi includono Bruce Springsteen che nel 2016 si oppose al fatto che Trump facesse passare "Born in the U.S.A." come un inno patriottico, mentre in realtà si tratta di un duro atto d'accusa contro il trattamento riservato ai veterani del Vietnam (ancora una volta l'ironia); Rihanna che chiedeva a Trump di smettere di suonare "Don't Stop the Music" dopo che la canzone era stata suonata in un comizio del 2018; e i R.E.M. si sono indignati perché i loro brani "Losing My Religion", "Everybody Hurts" e "It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)" sono stati utilizzati nei comizi.

Nel 2020, la società di Leonard Cohen ha rilasciato una dichiarazione in cui criticava l'uso non autorizzato da parte di Trump di "Hallelujah" di Cohen alla Convention Nazionale Repubblicana - avendo espressamente rifiutato il permesso per il suo utilizzo. La società, in modo piuttosto brillante, ha aggiunto che avrebbe realisticamente considerato solo l'approvazione della canzone di Cohen "You Want It Darker".

All'inizio di quest'anno, la società che detiene i diritti di Sinéad O'Connor ha chiesto a Trump di smettere di usare la sua canzone di successo del 1990 "Nothing Compares 2 U" durante i suoi comizi politici, affermando che: "Nel corso della sua vita, è noto che Sinéad O'Connor ha vissuto secondo un feroce codice morale definito da onestà, gentilezza, equità e decenza nei confronti del prossimo. È stato quindi con indignazione che abbiamo appreso che Donald Trump ha utilizzato la sua iconica interpretazione di Nothing Compares 2 U nei suoi comizi politici".

Dal punto di vista legale, i politici statunitensi hanno un certo margine di manovra quando si tratta di utilizzare le canzoni a loro piacimento, il che porta gli artisti discografici a disperarsi.

In effetti, i politici statunitensi non hanno sempre bisogno del permesso degli artisti, in quanto le campagne possono acquistare pacchetti di licenze dalle organizzazioni per i diritti musicali, che danno loro accesso legale a milioni di canzoni per i comizi politici.

Gli artisti, tuttavia, hanno il diritto di rimuovere la loro musica dall'elenco.