Di Euronews

Apple ha svelato i suoi tanto attesi piani per l'intelligenza artificiale. Ma non arriverà presto in Europa

Nel suo sfarzoso evento californiano, ricco di proiezioni di immagini colorate, Apple ha svelato una serie di tecnologie all'avanguardia, tra cui il nuovo iPhone 16, il primo modello dell'azienda costruito per l'intelligenza artificiale generativa (GenAI).

Mentre la nuova linea di telefoni è stata la protagonista dello showcase di lunedì, il gigante tecnologico ha anche condiviso gli aggiornamenti delle sue linee di smartwatch e AirPod.

Ecco i momenti salienti dell'evento, nel caso ve lo siate perso.

iPhone 16, il nuovo portatile Ai di Apple

L'iPhone 16 “è stato progettato per l'intelligenza di Apple dalle fondamenta”, ha dichiarato il Ceo Tim Cook durante l'evento di lunedì.

Il più grande aggiornamento dell'hardware dell'iPhone è che l'iPhone 16 ha un pulsante per la fotocamera all'esterno del telefono, che consente agli utenti di accedere all'“intelligenza visiva”, ha dichiarato lunedì Craig Federighi, vicepresidente senior dell'ingegneria del software.

iPhone 16 di Apple Juliana Yamada/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Altri utilizzi dell'intelligenza artificiale sono la ricerca di immagini nella libreria descrivendole, la creazione di emoji personalizzate, la sintesi delle e-mail e la definizione delle priorità delle notifiche.

Apple Intelligence aggiornerà anche Siri, l'assistente virtuale di Apple, per fargli comprendere meglio le richieste e renderlo consapevole delle azioni che si svolgono sullo schermo del telefono, rendendolo auspicabilmente più utile.

Quanto costa l'iPhone 16 e quando sarà disponibile

L'iPhone 16 è disponibile in due versioni: l'iPhone 16, a partire da 969 euro, e l'iPhone 16 Pro, a partire da 1.229 euro.

Sono disponibili per il preordine dal 13 settembre e nei negozi dal 20 settembre.

L'iPhone 16 Pro e il Pro Max offriranno anche display leggermente più grandi e saranno dotati di varianti del potente chip A18, che fornisce ad Apple la potenza di calcolo necessaria per l'esecuzione delle funzioni AI.

La durata della batteria è maggiore e le prestazioni sono più potenti ed efficienti grazie al chip A18.

La corsa agli smartphone Ai

Cosa distingue Apple dalle offerte dei rivali Samsung e Google? Sta cercando di preservare il suo impegno di lunga data per la privacy, adattando la sua Ai in modo che la maggior parte delle sue funzioni siano elaborate sul dispositivo stesso invece che in centri dati remoti.

Quando un'attività richiede la connessione a un centro dati, Apple promette che sarà effettuata in modo strettamente controllato, per garantire che nessun dato personale venga memorizzato in remoto.

La maggior parte delle funzioni di intelligenza artificiale di Apple sarà disponibile come parte di un aggiornamento software gratuito di iOS 18, il sistema operativo che equipaggerà l'iPhone 16.

Quando arriverà in Europa l'iPhone16

Sarà disponibile negli Stati Uniti in lingua inglese, e si espanderà rapidamente per includere l'inglese localizzato in Australia, Canada, Nuova Zelanda, Sudafrica e Regno Unito a dicembre, con il supporto di altre lingue - come cinese, francese, giapponese e spagnolo - in arrivo l'anno prossimo.

Ma Apple non ha ancora annunciato l'intenzione di lanciare il dispositivo in Europa a causa di problemi normativi. A giugno, Apple ha dichiarato di essere preoccupata di non essere conforme al Digital Markets Act (Dma) europeo.

Aggiornamenti dell'Apple Watch

Durante l'evento “Glowtime” di lunedì è stato presentato anche l'Apple Watch Series 10, dotato di un display Oled grandangolare più grande e luminoso che consentirà agli utenti di vedere meglio l'orologio ad angolo.

Ma Apple ha incentrato gran parte della presentazione sulla capacità del dispositivo di rilevare i segni dell'apnea notturna.

Per la prima volta, inoltre, il nuovo dispositivo viene offerto con una finitura in titanio, unendo così una tendenza in atto da tempo nell'industria orologiera, di offrire un'alternativa più resistente, leggera e percepita come di qualità superiore ai materiali tradizionali.

L'orologio Serie 10 avrà un prezzo di 449 euro e sarà disponibile dal 20 settembre.

Gli Airpods si orientano verso un dispositivo per l'ascolto

La nuova serie AirPods 4 sarà dotata di un chip aggiornato per una migliore qualità audio e di una maggiore cancellazione attiva del rumore.

Se si perdono spesso gli auricolari, i nuovi AirPods emetteranno anche un suono quando li si trova attraverso l'app Trova il mio.

In un aggiornamento di tipo medico per gli AirPods Pro 2, Apple ha dichiarato che aggiornerà i dispositivi in modo che possano fungere da apparecchi acustici da banco.

Un aggiornamento software gratuito fornirà l'upgrade e includerà anche opzioni per la protezione dell'udito e la possibilità di somministrare un test dell'udito di livello clinico.

Il modello AirPod 4 costa 149 euro, mentre la versione con cancellazione attiva del rumore costa 199 euro. Entrambi arriveranno il 20 settembre.