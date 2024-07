Dall'operazione albero di cocco all'estate "brat": la campagna elettorale di Kamala Harris è virale e sta riscuotendo enorme successo tra i giovani elettori, il cui ruolo è fondamentale per i risultati delle presidenziali di novembre

La noce di cocco sta diventando il simbolo virale della campagna elettorale di Kamala Harris. Da domenica scorsa, quando Joe Biden ha annunciato le dimissioni in favore della vicepresidente Harris nella corsa alle prossime presidenziali americane, sui social hanno iniziato a moltiplicarsi i riferimenti al “cocco”.

La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris sta emergendo non solo come possibile candidata dei Democratici, ma anche per il suo nuovo status di "regina dei meme", cogliendo impreparate tutte quelle persone che non sono aggiornate su questa tendenza.

Da un paio di giorni, poi, Kamala Harris è "brat". A definirla tale è stata proprio la popstar inglese Charli XCX, che ha coniato il termine. Poche ore dopo la rinuncia di Biden, la cantautrice ha postato sui social "Kamala is Brat", riferendosi al titolo del suo sesto album che è diventato un concetto e manifesto di vita dell'estate 2024 in tutto il mondo.

Dall'albero di cocco all'"estate brat", la campagna di Harris sta facendo successo tra gli elettori più giovani, un gruppo demografico vitale per il prossimo 5 novembre e difficilmente conquistato da Biden.

"Operazione albero di cocco"

Le noci di cocco hanno invaso i social network negli Stati Uniti.

Il simbolo nasce da un discorso del maggio 2023 alla Casa Bianca, nel quale la vicepresidente ha ricordato con enfasi un modo di dire usato spesso da sua madre.

Parlando di pari opportunità nell’istruzione, Kamala Harris ha concluso dicendo: “Mia madre a volte era un po’ severa con noi e diceva: ‘Non so cosa c’è che non va in voi ragazzi. Credete di essere appena caduti giù da un albero di cocco?'”. "Esistete nel contesto di tutto ciò in cui vivete e di ciò che è venuto prima di voi" ha aggiunto.

Ritenuta incomprensibile e priva di contesto, l'affermazione al tempo venne derisa e diventò virale. Harris venne definita "ubriaca" o "pazza". Ma oggi l'aneddoto ha preso una nuova vita.

L’albero di cocco è diventato un simbolo di sostegno a Kamala Harris, con gli utenti di Internet che hanno utilizzato giochi di parole, emoticon e immagini di noci di cocco già per spingere Joe Biden a dimettersi in favore della sua vicepresidente.

“Ho intenzione di arruolarmi nell’esercito del cocco. Lotterò per Kamala Harris”, dice un utente di X.

Da domenica, il fenomeno ha assunto dimensioni enormi prendendo piede anche fra le personalità politiche. Alcuni hanno persino iniziato a riferirsi alla candidatura di Harris come "Operazione albero di cocco".

Il senatore delle Hawaii Brian Schatz ha confermato il suo sostegno alla Harris pubblicando una foto di se stesso mentre si arrampica su un albero di cocco, mentre il governatore del Colorado Jared Polis ha postato le emoji di una noce di cocco, di una palma e della bandiera americana.

Anche i bar di Washington hanno sfruttato il momento offrendo bevande a tema cocco.

Kamala Harris è "brat"

Il post dove la cantautrice Charli XCX definisce Kamala Harris "brat" ha 51,3 milioni di visualizzazioni. Da allora, anche i riferimenti ad esso hanno inondato l'account della campagna di Harris sui social media.

Dopo l'uscita a giugno del nuovo album della popstar britannica Charli XCX, "Brat", il termine è spopolato ovunque, dominando i social media e le tendenze della moda. "Brat" è diventato un vero e proprio modo di essere.

Essere "brat", spiega Charli XCX, vuol dire essere "una ragazza un po' disordinata, alla quale piace divertirsi, molto onesta, diretta, un po' volatile, ma sempre se stessa. Questo è brat".

"Brat" ha anche un colore: il verde lime della copertina dell'album, che è diventato il colore dell'estate.

Il team della vicepresidente ha subito adottato il verde brat sul sito ufficiale di X di Kamala Harris e ha usato gli stessi caratteri usati da Charli XCX sulla copertina del suo album per scrivere il nome della vice presidente.

The new X banner X @KamalaHQ

A rendere virale la strategia comunicativa di Harris ci ha pensato la CNN in quanto si è trovata a dover spiegare la tendenza "Brat Summer" ai suoi spettatori.

Nel segmento del 22 luglio, il conduttore Jake Tapper e il corrispondente Jamie Gangel hanno cercato di spiegare il termine, anche se in maniera un po' confusa.

Anche la comunità Lgbt è sensibile al tema "brat". Poche ore dopo l'annuncio del ritiro di Biden, sono apparsi sui social foto e video di persone sulla spiaggia di Fire Island, una delle mete balneari preferite dalla comunità di New York, che indossavano magliette verde brat con la scritta Kamala.

L'importanza dei meme per le presidenziali statunitensi

Gevin Reynolds, ex speechwriter della Harris, ha dichiarato al Guardian di ritenere "estremamente intelligente da parte sua appoggiarsi al meme".

"Dimostra il riconoscimento di quanto i giovani elettori siano fondamentali per vincere a novembre e l'impegno a incontrarli dove si trovano".

Anche molti volti noti si sono fatti avanti per sostenere la candidatura di Harris.

L'emergere di questi fenomeni virali sta facendo di Harris una persona con un crescente fandom online: il "KHive".

Questo alimenta l'entusiasmo per la Harris e la pone come alternativa non solo al presidente Biden, ma anche a Donald Trump: entrambi faticano a entrare in contatto con la Generazione Z.

In più, la definizione di "brat" rappresenta anche un rifiuto dell'identità femminile conservatrice e segnala un cambiamento generazionale che va a favore di Harris.

Uno degli ostacoli per raggiungere i giovani è stato che non hanno visto nessun candidato che parlasse di valori che loro trovassero affini.

Resta da vedere se Harris riuscirà a capitalizzare questi momenti virali fino alle elezioni di novembre. La vicepresidente deve saper trasformare queste tendenze virali in proposte politiche che la rendano una vera "brat", come la protezione dell'aborto per esempio.