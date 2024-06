Le migliori cose da fare e vedere in Europa questa settimana

Una crocifissione con appendiabiti, la nuova anti-commedia di Glen Powell e uno dei migliori festival musicali francesi: cosa non perdere in Europa questo settimana

Buon mese dell'orgoglio! Celebriamo un giugno pieno di sole, arcobaleni, sorrisi ed elezioni europee! Ci sono moltre cose divertenti da fare e vedere, con la stagione dei festival in corso, un'infinità di nuove mostre presentate e i film estivi di successo .

Tuffiamoci subito nel vivo.

Mostre

Materialism and Mach di David Mach alla Anise Gallery (Londra, Regno Unito)

Non si direbbe guardando l'immagine di testa di questo articolo, ma si tratta di una figura di oltre due metri e mezzo realizzata con appendiabiti, i cui fili sporgono da una figura crocifissa chiamata "Il ladro", il cui volto è distorto dal dolore. È un'opera notevole se non addirittura snervante, una presenza formidabile che mette in ombra i pensieri e fa rabbrividire le percezioni. Realizzata nei minimi dettagli dallo scultore scozzese David Mach, nominato al Turner Prize, è osservabile insieme a una selezione di collage su larga scala di altre sue opere. Noto per l'utilizzo di oggetti di uso quotidiano che diventano complesse installazioni artistiche.

La mostra aprirà il 13 giugno e durerà fino al 6 luglio.

Festival ed eventi

Nuits de Fourvière (Lione, Francia)

Sullo sfondo della collina di Fourvière, dove dorme un anfiteatro romano mozzafiato, questo festival musicale è uno dei più pittoreschi e variegati di Francia. Si svolge nell'arco di due mesi interi (30 maggio - 25 luglio) e presenta una scaletta ricca di artisti che includono (solo per citarne alcuni) LCD Soundsystem, Cat Power, Patti Smith, Justice e AIR, oltre a spettacoli di danza, teatro, commedia e molto altro ancora.

"È un evento davvero vibrante e il bello è che si può entrare e uscire e passare il tempo a esplorare Lione e i suoi splendidi dintorni mentre ci si riprende dalla serata a cui si è partecipato", ha scritto lo scrittore di Euronews Cultura David Mouriquand nella nostra carrellata dei migliori festival europei.

Film

Hit Man

Nel 2001, la rivista Texas Monthly pubblicò un articolo intitolato "Hit Man" di Skip Hollandsworth. L'articolo descriveva la bizzarra e affascinante vita di Gary Johnson, un "assassino" sotto copertura per il Dipartimento di Polizia di Houston che ha aiutato a condannare coloro che erano alla ricerca di un omicidio su commissione. Richard Linklater, il regista di classici come la trilogia di Before e Dazed and Confused, lesse questo articolo all'epoca, ma non riuscì a capire che fine avesse fatto la storia dopo il ritiro di Johnson. Quasi vent'anni dopo, uno degli uomini più carismatici e affascinanti che abbiano mai camminato sul pianeta, alias Glen Powell (Top Gun: Maverick), ha riportato l'idea a Linklater e insieme l'hanno realizzata. Il film che ne è scaturito è un'arguta e affascinante anti-commedia con gatti che prendono il nome dal modello strutturale della psiche di Freud e con la calda energia sessuale di Powell e Adria Arjona. Cosa si può volere di più?

Serie TV

Diventare Karl Lagerfeld" (Disney+)

È stato la mente creativa dietro il revival di Channel degli anni '80, la modernizzazione della linea di pellicce di Fendi e lo sviluppo del suo marchio di moda di enorme successo. Ha anche lasciato 1,5 milioni di dollari (1,38 milioni di euro) al suo gatto. Lo stilista tedesco Karl Lagerfeld era una leggenda, per di più eccentrica e affascinante. Una nuova mostra, basata sul libro "Kaiser Karl" di Raphaelle Bacque, documenta la sua lenta ascesa al successo, a partire da Parigi 1972. È un'opera d'epoca ricca di dettagli in cui immergersi, ma non indossate pantaloni della tuta mentre lo fate (Lagerfeld ha detto che sono "un segno di sconfitta").

Musica

David Lynch e Chrystabell: "Sublime amore eterno".

È l'annuncio che tutti i fan di David Lynch aspettavano con ansia, dopo che la settimana scorsa il regista di Eraserhead aveva annunciato che stava per arrivare qualcosa da "vedere e ascoltare". Sebbene non si tratti di un ritorno di "Twin Peaks" o di un lungometraggio, si tratta di un'altra entusiasmante collaborazione con la musa di lunga data di Lynch, Chrystabell. L'uscita del loro nuovo album, intitolato "Cellophane Memories", è prevista per il 2 agosto. Il primo singolo è già stato condiviso su YouTube: si tratta di uno sfarfallio di armonie ammalianti che vi immerge in un inquietante paesaggio onirico di bellezza e di sventura. Non ci saremmo aspettati niente di meno.