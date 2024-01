Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Il critico d'arte e sottosegretario della Cultura Vittorio Sgarbi è indagato per riciclaggio di beni rubati, in relazione a un dipinto di sua proprietà di cui è stato denunciato il furto nel 2013.

Vittorio Sgarbi, noto critico d'arte e sottosegretario alla Cultura italiano, è indagato per riciclaggio di merce rubata, dopo che un dipinto del XVII secolo, di cui era stato denunciato il furto, è stato trovato in suo possesso.

Il dipinto, l'opera rinascimentale di influenza caravaggesca "La cattura di San Pietro" di Rutilio Manetti, era stato denunciato come rubato nel 2013 dal proprietario di un castello nel Piemonte settentrionale, dove era stato esposto.

È riemerso in una mostra del 2021 organizzata da Sgarbi: il dipinto era identico a quello di cui era stato denunciato il furto, tranne per l'aggiunta di una candela nell'angolo in alto a sinistra della tela.

I media italiani riferiscono che i pubblici ministeri stanno ora indagando se la nuova aggiunta al dipinto sia stata fatta da Sgarbi stesso per nascondere la provenienza del quadro.

Il critico d'arte ha negato con forza le accuse, affermando di aver trovato l'opera in una vecchia villa acquistata dalla madre decenni fa, molto prima che il dipinto del castello fosse rubato. Sostiene che il suo dipinto è l'originale e che quello rubato dal castello era una copia.

Il sottosegretario ha dichiarato a El Pais: "Non è lo stesso quadro! Inoltre, nessuno di coloro che mi accusano [il Fatto Quotidiano e la trasmissione 'Report'] ha visto i quadri: né l'uno né l'altro. Non possono scrivere articoli che mi accusano senza aver visto le opere. Ho incaricato un esperto di controllare il mio lavoro e sarà dimostrato che il mio è un originale e che tutti gli elementi, compresa la candela, fanno parte del quadro". "Sono molto tranquillo. È tutta una finzione, tutto quanto", ha aggiunto.

Le accuse contro Sgarbi sono state formulate per la prima volta dal programma televisivo d'inchiesta "Report". Il proprietario del castello di Buriasco ha dichiarato ai giornalisti del programma che la tela è stata tagliata dalla sua cornice e sostituita con una fotografia, non molto tempo dopo che uno dei collaboratori di Sgarbi si era offerto di acquistare l'opera.

Il servizio affermava anche che un altro amico di Sgarbi aveva portato a un restauratore una tela danneggiata raffigurante "La cattura di San Pietro", che avrebbe avuto la stessa forma del foro praticato nella cornice del castello.

Sgarbi non è nuovo alle polemiche. Presentatore televisivo provocatorio, l'anno scorso è diventato virale in tutto il mondo dopo aver fatto a pugni con lo scrittore Giampiero Mughini in diretta televisiva.

L'anno precedente era stato trascinato fuori dal Parlamento per aver gridato insulti ad altri deputati e per essersi rifiutato di andarsene.

Ma dopo gli ultimi scandali, ci sono state molte richieste di dimissioni di Sgarbi, che il politico però rifiuta categoricamente.

Oltre al dipinto di Manetti, Sgarbi è accusato di aver esportato illegalmente un'altra opera dell'artista francese Valentin de Boulogne, del valore di 5 milioni di euro. La polizia di Monaco ha sequestrato il dipinto, che secondo Sgarbi è una copia e non gli appartiene.

Il sottosegretario è inoltre indagato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per essersi fatto pagare per servizi di consulenza mentre ricopriva cariche pubbliche, accuse che derivano da quanto riportato da Il Fatto Quotidiano.