Il miliardario russo Dmitry Rybolovlev, proprietario della squadra di calcio AS Monaco, ha citato in giudizio la casa d'aste Sotheby's, accusata di avere aiutato un commerciante del mondo dell'arte a sottrargli decine di milioni di euro.

Un miliardario russo ha fatto causa a Sotheby's, sostenendo che la casa d'aste avrebbe aiutato un mercante d'arte a fargli pagare decine di milioni di euro in più rispetto al suo reale valore per un'opera d'arte.

L'oligarca russo Dmitry Rybolovlev che, secondo Forbes, ha un patrimonio netto di 6,4 miliardi di dollari (5,8 miliardi di euro), ha intentato una causa presso un tribunale di New York contro la casa d'aste britannica.

L'avvocato di Sotheby's Sara Shudofsky ha dichiarato alla giuria che Rybolovlev stava "cercando di far pagare lo scotto a una parte innocente".

Secondo la legale, il magnate dei fertilizzanti di potassio, un uomo d'affari esperto che ha gestito aziende di grande successo, avrebbe "buone ragioni per prendersela con se stesso" dopo aver speso centinaia di milioni di dollari per acquistare capolavori d'arte senza prendere "le misure più elementari" per proteggersi da un broker che lo ha truffato.

"Sotheby's non sapeva nulla di quelle bugie", ha dichiarato l'avvocato. Invece il legale di Rybolovlev, Daniel Kornstein, ha insistito sul fatto che un dirigente di Sotheby's con sede a Londra faceva parte di un gruppo di dirigenti coinvolti in un'elaborata frode.

"Grazie alla sua partecipazione alla frode, Sotheby's ha guadagnato un sacco di soldi", ha detto Kornstein. "Sotheby's poteva scegliere, ma ha scelto l'avidità".

Una collezione d'arte di livello mondiale

Secondo i documenti del tribunale, Rybolovlev ha speso circa 2 miliardi di dollari (1,8 miliardi di euro) in 12 anni per acquisire una collezione d'arte di livello mondiale, che comprendeva capolavori di Leonardo da Vinci, Gustave Klimt, Auguste Rodin e Amedeo Modigliani.

Nella causa si legge che il team di Rybolovlev scoprì in seguito che il mercante d'arte svizzero che lo aveva consigliato nell'acquisto delle opere, Yves Bouvier, li aveva "imbrogliati acquistando lui stesso le opere a un prezzo e facendogliene pagare un altro, superiore di milioni o decine di milioni di dollari".

Bouvier sosteneva di poter far risparmiare Rybolovlev gestendo le trattative per le opere d'arte in cambio di una commissione del 2%, ha dichiarato Kornstein al tribunale.

Rybolovlev ha già citato in giudizio lo stesso Bouvier a Hong Kong, New York, Singapore e in Svizzera, sostenendo di aver pagato più di un miliardo di dollari (913 milioni di euro) per 38 opere. Bouvier ha sempre respinto le accuse, e alla fine dell'anno scorso i due hanno risolto la questione pacificamente, in via extragiudiziale. Bouvier infatti non è un imputato nel processo di Manhattan.

Questa nuova causa sostiene che Sotheby's avrebbe aiutato e favorito l'intermediario d'arte svizzero, gonfiando le valutazioni di 16 delle opere acquistate da Rybolovlev, tra cui il "Salvator Mundi" di Leonardo Da Vinci, che è diventato l'opera d'arte più costosa mai venduta.

Un giudice della corte distrettuale degli Stati Uniti ha stabilito l'anno scorso che la casa d'aste deve rispondere di frode per quattro delle opere che ha contribuito a vendere a Rybolovlev: il "Salvator Mundi", la scultura "Tête" di Modigliani, il capolavoro di Klimt "Wasserschlangen II" e "Le Domaine d'Arnheim" di René Magritte del 1962.

Rybolovlev ha acquistato il "Salvator Mundi" di Da Vinci nel 2013 per 127,5 milioni di dollari, un prezzo che Bouvier ha dichiarato essere stato concordato dopo dure trattative con un venditore sconosciuto, secondo i documenti del tribunale.

Tuttavia, l'accusa sostiene che "queste trattative non sono mai avvenute" e che il dipinto valeva in realtà circa 90 milioni di dollari (82 milioni di euro) quando Rybolovlev lo acquistò. La causa sostiene inoltre che Sotheby's ha gonfiato la valutazione del dipinto nelle comunicazioni ufficiali per giustificare il forte aumento di Bouvier.

Quattro anni dopo, Rybolovlev ha venduto il "Salvator Mundi" per 450 milioni di dollari (411 milioni di euro) al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, in un'asta di Christie's a New York. Ora nessuno sa dove sia il dipinto e la sua autenticità è stata messa in dubbio da molti esperti d'arte negli ultimi anni.

Il 57enne Rybolovlev, proprietario della squadra di calcio AS Monaco e dell'isola greca di Skorpios, dovrebbe testimoniare davanti al tribunale durante il procedimento.

Il suo avvocato, Daniel Kornstein, sostiene che in totale Bouvier ha intascato 164 milioni di dollari (150 milioni di euro) grazie ai suoi "aumenti di prezzo segreti" e altri 6,4 milioni di dollari (5,8 milioni di euro) incassando la sua commissione del 2%.

L'avvocato ha chiesto ai giurati di esaminare i documenti, tra cui le e-mail, che "non mentono" e proverebbero che i dirigenti della casa d'aste sapevano cosa stava accadendo.

"Il cliente non vede l'ora di partecipare al processo. Per la prima volta saranno presentate tutte le prove. Per la prima volta in nove anni, il signor Rybolovlev parlerà pubblicamente e fornirà la sua versione dei fatti, nei dettagli. Il processo può fornire un altro importante vantaggio: può mostrare al mondo come funziona a volte il mercato dell'arte; può mettere in guardia altri collezionisti e appassionati d'arte affinché si tutelino", ha spiegato l'avvocato del miliardario russo.