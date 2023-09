La cerimonia di premiazione degli European Film Awards a Berlino il 9 dicembre

Nuovi 21 lungometraggi nella rosa dei candidati agli European Film Awards 2023. Lo ha stabilito la European Film Academy.

Tra questi i film in anteprima a Cannes The Zone of Interest, La Passion de Dodin Bouffant (The Taste of Things) e Club Zero, oltre ai titoli del Concorso di Venezia The Green Border, Woman of..., Holly e Io Capitano.

Saranno 40 in totali le pellicole in concorso alla 36a edizione degli EFA, film prodotti da 31 Paesi europei, a testimonianza della forza dei registi europei. L'European Film Academy ha dichiarato che oltre il 40% di tutti i film selezionati sono diretti da donne.

I primi 19 titoli in corsa per gli European Film Awards 2023 sono stati presentati ad agosto e comprendono i titoli di Cannes How To Have Sex, The Old Oak e Firebrand.

Tra i nostri preferiti qui a Euronews Cultura ci sono Kuolleet lehdet (Fallen Leaves), una appassionata storia d'amore diretta da Aki Kaurismäki, il maestro del droll; il thiller Roter Himmel (Afire) di Christian Petzold, presentato a Berlino, entrato nella nostra lista dei migliori film del 2023.

E poi ancora Bastarden(The Promised Land) di Nikolaj Arcel, in cui il sempre magistrale Mads Mikkelsen interpreta un capitano impoverito del XVIII secolo in missione per conquistare le aspre lande; L'anatomie d'une chute (Anatomia di unacaduta) di Justine Triet, vincitrice della Palma d'Oro, un misterioso omicidio che si trasforma in un avvincente dramma giudiziario.

Tuttavia, a nostro avviso, ci sono due titoli che sono già in lizza per il premio come miglior film agli European Film Awards di quest'anno: la pellicola sull'Olocausto di Jonathan Glazer, profondamente sconvolgente e ambizioso, La zona d'interesse(clicca qui per la nostra recensione a Cannes), e il grande dramma sull'immigrazione di Agnieszka Holland, Zielona Granica(The Green Border), un campanello d'allarme per le nazioni dell'Ue nei confronti degli orrori ai confini dell'Europa.(Clicca qui per la nostra recensione di Venezia).

The Zone of Interest A24

The Zone of Interest è tornato da Cannes con il Grand Prix e il Premio FIPRESCI, mentre The Green Border ha vinto il Premio Speciale della Giuria a Venezia. Quest'ultimo è stato oggetto di controversie, con un'enorme reazione politica contro il film da parte del governo polacco.

Stanisław Żaryn, plenipotenziario del governo per la sicurezza dello spazio informativo polacco, ha accusato il regista di essere "fuori dalla realtà" e di fare "insinuazioni che vengono usate per attaccare la Polonia, i polacchi e il governo".

Il Ministro della Giustizia Zbigniew Ziobro ha attaccato Holland online, paragonando il film, e la sua rappresentazione delle guardie di frontiera polacche, alla " propaganda nazista ".

La Federazione dei registi europei (FERA) si è unita a numerosi registi europei che si sono espressi a sostegno di Agnieszka Holland. In una lettera aperta, la FERA ha dichiarato di essere "piena di ammirazione" per la Holland per la sua "forza e il suo coraggio di fronte agli spaventosi attacchi contro di lei e il film in Polonia. Siamo assolutamente al fianco di Agnieszka".

La Federazione ha dichiarato che i suoi membri "appoggiano pienamente" la European Film Academy (EFA), che ha condannato i commenti di Zibro, elogiando la Holland per aver "parlato contro l'ingiustizia e l'oppressione".

Il contraccolpo politico non ha dissuaso gli spettatori polacchi dall'andare al cinema, anche se alcune sale sono state oggetto di proteste da parte di gruppi neofascisti.

Il distributore polacco Kino Świat ha dichiarato all'inizio di questa settimana che il film, uscito nelle sale il 22 settembre, ha fatto quasi un record di incassi, con 137.000 nel weekend di apertura, il miglior risultato per un film polacco nel 2023.

È stato inoltre recentemente annunciato che il film approderà anche in Vaticano, dopo essere stato selezionato per il 27° Tertio Millenio Film Festival a novembre. Il regista polacco riceverà il Premio speciale Fuoricampo del festival nella Biblioteca Vaticana il 13 novembre, prima della proiezione alla presenza di alti rappresentanti della Santa Sede.

Il premio annuale Fuoricampo viene assegnato a un film che ha "esplorato temi legati al significato più profondo della vita e scosso le coscienze", secondo gli organizzatori del festival. Il Tertio Millenio Film Festival è stato fondato da Papa Giovanni Paolo II, Karol Wojtyła, beatificato da Papa Benedetto XVI nel 2011 e successivamente canonizzato come Papa San Giovanni Paolo nel 2014.

The Green Border Venice Film Festival

I membri della giuria saranno 4.600. Sulla base dei loro voti, le nomination nelle categorie "Film europeo", "Regista", "Attore", "Attrice" e "Sceneggiatore" saranno rese pubbliche il 7 novembre 2023.

I vincitori saranno annunciati durante la cerimonia di premiazione degli European Film Awards a Berlino il 9 dicembre 2023.

Ecco i titoli aggiuntivi:

Animal - Sofia Exarchou (Grecia/Austria/Bulgaria/Romania/Cipro)

Lezioni di Blaga - Stephan Komandarev (Bulgaria/Germania)

Club Zero - Jessica Hausner (Austria/Regno Unito/Germania/Francia/Danimarca/Qatar)

Non aspettarti troppo dalla fine del mondo - Radu Jude (Romania/Lussemburgo/Francia/Croazia)

Excursion - Una Gunjak (Bosnia-Erzegovina/Croazia/Serbia/Francia/Norvegia/Qatar)

Spiegazione di tutto - Gábor Reisz (Ungheria/Slovacchia)

Green Border - Agnieszka Holland (Polonia/Francia/Repubblica Ceca/Belgio)

Holly - Fien Troch (Belgio/Lussemburgo/Paesi Bassi/Francia)

Pulizie per principianti - Goran Stolevski (Macedonia settentrionale/Croazia/Serbia/Polonia/Kosovo)

Io, capitano - Matteo Garrone (Italia/Belgio)

Il paradiso brucia - Mika Gustafson (Svezia/Italia/Finlandia/Danimarca)

La società della neve - JA Bayona (Spagna)

Stepne - Maryna Vroda (Ucraina/Germania/Polonia/Slovacchia)

Sweet Dreams - Ena Sendijarević (Paesi Bassi/Svezia/Francia/Indonesia)

Tatami - Guy Nattiv, Zar Amir Ebrahimi (Georgia/USA)

Il sapore delle cose - Tran Anh Hung (Francia)

La terra promessa - Nikolaj Arcel (Danimarca/Germania/Svezia)

La teoria universale - Timm Kröger (Germania/Austria/Svizzera)

Il soldato scomparso - Dani Rosenberg (Israele)

La zona d'interesse - Jonathan Glazer (Regno Unito/Polonia/USA)

Donna di... - Małgorzata Szumowska, Michał Englert (Polonia/Svezia)

I titoli precedentemente selezionati:

20,000 Species of Bees - Estibaliz Urresola Solaguren (Spagna)

Afire - Christian Petzold (Germania)

Anatomy of a Fall - Justine Triet (Francia)

Behind the Haystacks - Asimina Proedrou (Grecia/Germania)

Blackbird Blackbird Blackberry - Elene Naveriani (Svizzera/Germania) Blackbird Blackbberry - Elene Naveriani (Svizzera/Germania) Blackbird Blackbberry - Elene Naveriani (Svizzera/Germania) Elene Naveriani (Svizzera/Georgia)

Close Your Eyes - Víctor Erice (Spagna/Argentina)

Fallen Leaves - Aki Kaurismäki (Finlandia/Germania)

Femme - Sam H Freeman, Ng Choon Ping (Regno Unito)

Firebrand - Karim Aïnouz (Regno Unito)

How To Have Sex - Molly Manning Walker (Regno Unito/Grecia)

Kidnapped - Marco Bellocchio (Italia/Francia/Germania)

La Chimera - Alice Rohrwacher (Italia/Francia/Svizzera)

Safe Place - Juraj Lerotic (Croazia/Slovenia)

Slow - Marija Kavtaradze (Lituania/Spagna)

The Animal Kingdom - Thomas Cailley (Francia)

The Goldman Case - Cédric Kahn (Francia)

The Happiest Man in the World - Teona Strugar Mitevska (Macedonia settentrionale/Bosnia ed Erzegovina/Belgio/Slovenia/Croazia/Danimarca)

The Old Oak - Ken Loach (Regno Unito/Francia/Belgio)

The Teachers' Lounge - Ilker Çatak (Italia/Francia/Svizzera) The Teachers' Lounge - Ilker Çatak (Italia/Francia/Svizzera) Lounge - Ilker Çatak (Germania)

La 36a edizione degli European Film Awards si terrà a Berlino il 9 dicembre e consegnerà all'attrice Dame Vanessa Redgrave il Premio Europeo alla Carriera per il suo eccezionale lavoro.