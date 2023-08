Angus Cloud, star di "Euphoria", è morto

Di Euronews

L'attore americano era celebre per il ruolo dell spacciatore Fezco O'Neill interpretato nella serie "Euphoria"

Angus Cloud, star della serie Euphoria, è morto nella casa della sua famiglia a Oakland, in California. Non sono state rese note le cause del decesso. Si ritiene che il 25enne fosse in difficoltà dopo la morte del padre, avvenuta in Irlanda la settimana scorsa.

Cloud ha interpretato lo spacciatore Fezco O'Neill nei 17 episodi della serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards.

"Angus - ha dichiarato la famiglia in un comunicato - parlava apertamente dei suoi problemi di salute mentale e speriamo che il suo decesso possa aiutare altre persone nella stessa situazione a ricordare che non sono sole e che non devono rimanere in silenzio. Il solo conforto che abbiamo in questo momento è sapere che Angus ora è di nuovo con suo padre, che era la persona a lui più vicina".