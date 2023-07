L'attore scozzese e sua figlia Clara emozionano i fan con un film intimo al Festival internazionale del cinema di Karlovy Vary. "You sing loud, I sing louder" parla di un padre e di sua figlia tormentata da problemi di dipendenza che ricuciono il loro rapporto in un viaggio verso il New Mexico

Ewan McGregor infiamma i fan alla 57esima edizione del Festival internazionale del Cinema di Karlovy Vary dove ha presentato il suo nuovo film "You sing loud, I sing louder". Durante la manifestazione, il direttore del festival Jiri Bartoska ha consegnato alla star scozzese il President's Award nella giornata di sabato.

L'attore ha sfoggiato un look sobrio ma completo di baffi eccentrici che sta facendo crescere in vista del suo ruolo nella prossima serie "A gentleman in Moscow" prodotta da Paramount+.

Ewan McGregor riceve il President's Award al Festival del cinema di Karlovy Vary Slavomir Kubes/AP

La pellicola presentata al festival rappresenta un progetto familiare in cui la star di Trainspotting ha collaborato con sua figlia Clara che è anche autrice della colonna sonora. Il film drammatico è stato Emma Westenberg al suo esordio come regista e parla di un padre e di sua figlia ventenne e del loro rapporto ritrovato dopo anni di separazione. In un viaggio da San Diego al New Mexico i due rientrano l'uno nella vita dell'altra grazie ai problemi di dipendenza della ragazza.

In un'emozionante conferenza stampa Ewan e Clara hanno espresso parole di apprezzamento reciproche. "È stato davvero speciale. È difficile esprimere quanto sia stato straordinario lavorare con Clara in questo film e lo rifarei volentieri", ha confessato il padre. Mentre Clara ha detto:

"Credo sia stata una cosa che ho apprezzato a livello profondo Clara McGregor Attrice

"Abbiamo avuto l'opportunità di trascorrere quel periodo di tempo davvero insieme, il che è insolito. E gran parte della narrazione avviene senza battute, senza parole", ha aggiunto il padre.

Il festival internazionale del cinema di Karlovy Vary

L'evento cinematografico si svolge annualmente nel mese di luglio in Repubblica Ceca. Quest'anno, nella sua 57esima edizione, ha in programma oltre 200 titoli. Alla fine della manifestazione, una giuria deciderà chi tra gli 11 film in gara vincerà l'ambito Crystal Globe.