𝐇𝐞𝐫𝐦𝐢𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐝𝐭 𝐇’𝐀𝐑𝐓 𝐌𝐮𝐬𝐞𝐮𝐦⁣ Het museum gaat nauw samenwerken met het British Museum uit Londen, Centre Pompidou uit Parijs en Smithsonian American Art Museum (SAAM) uit Washington. H’ART Museum brengt de wereldberoemde kunstcollecties van deze internationale topmusea naar Amsterdam. Stay tuned! #hartmuseum #hartmuseumamsterdam 𝐇𝐞𝐫𝐦𝐢𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐭𝐨 𝐛𝐞𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐇’𝐀𝐑𝐓 𝐌𝐮𝐬𝐞𝐮𝐦⁣ The museum will work in close partnership with the British Museum in London, Centre Pompidou in Paris and Smithsonian American Art Museum and the Renwick Gallery (Smithsonian) in Washington. H’ART Museum will bring the world-famous art collections of these top international museums to Amsterdam. Stay tuned!