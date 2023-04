La Turchia sta attraversando una fase complicata a causa del devastante terremoto che ha colpito il sud-est del Paese. Il settore turistico del Paese è importante e la maggior parte dei siti turistici del Paese, come Istanbul, non sono stati colpiti da questa tragedia. I visitatori di tutto il mondo continuano ad essere accolti, anche per contribuire alla ricostruzione delle regioni colpite.

Istanbul, crocevia tra Asia ed Europa, è una città colorata, che offre un'infinità di opportunità agli amanti dell'arte, della musica e della cultura. Famosa in tutto il mondo per il suo ricco patrimonio storico, qui l'antico e il moderno convivono. E non c'è posto migliore per sperimentare il ricco patrimonio di Istanbul di Santa Sofia, espressione di fede religiosa e una delle grandi meraviglie architettoniche del mondo.

Costruito come cattedrale nel VI secolo sotto la direzione dell'imperatore bizantino Giustiniano I e precedentemente chiamato Chiesa della Santa Sapienza, questo edificio è un eccellente esempio di arte bizantina. In seguito fu trasformato in moschea islamica, fino al 1935, poi in museo e oggi è di nuovo una moschea, a partire dal 2020.

All'interno si possono ammirare l'imponente cupola, i mosaici dorati e le 140 colonne monolitiche in marmo, importate dall'Egitto, da Efeso e da altri luoghi del mondo. È una tappa obbligata per i milioni di turisti che visitano Istanbul ogni anno, come ci spiega Florencia Lehmann, proveniente da Buenos Aires: "Stiamo facendo un viaggio in Medio Oriente e ci siamo fermati a Istanbul per visitare Santa Sofia, che è davvero magnifica. Siamo quindi molto felici di essere qui".

"Santa Sofia è un punto di riferimento: è famosa in tutto il mondo e ci hanno detto che l'architettura è davvero unica nel suo genere", conferma Jessica Gounden, una turista del Sudafrica. "E non ci delude. I dettagli intricati, i rilievi, le colonne, è semplicemente magnifico".

A poche centinaia di metri si trova uno dei complessi storici più importanti della città: i Musei archeologici. Suddiviso in tre gallerie principali, ospita oltre 500mila reperti che rappresentano quasi tutte le epoche, le culture e le civiltà della storia mondiale.

Nella sezione archeologica sono esposti numerosi reperti del periodo ellenistico e dell'antica Roma. E c'è qualcosa che non si può perdere: il famoso Sarcofago di Alessandro. "È chiamato Sarcofago di Alessandro per via delle incisioni in bassorilievo di Alessandro Magno, che possiamo vedere sulla sinistra. Quindi, credo che ci troviamo di fronte al sarcofago più importante e più artistico del mondo", dice Rahmi Asal, direttore dei musei.

Sarcofagi, sculture, mummie, tavolette d'argilla, tutto in un unico luogo. Alcuni di essi rappresentano importanti punti di svolta nella storia dell'umanità. Se siete degli inguaribili romantici, non perdetevi la prima poesia d'amore conosciuta al mondo, composta in epoca sumerica per essere utilizzata nell'ambito dei riti sacri della fertilità. "Questa tavoletta è stata trovata a Nippur all'inizio del XXI secolo a.C., intorno al 2030", spiega Asal. "Contiene parole lusinghiere sul re Shu-sin, dette a lui dalla donna che era la sua amante all'inizio del XXI secolo a.C.".

Istanbul è anche un centro culturale che unisce l'est e l'ovest, il vecchio e il nuovo. E c'è un luogo che, più di altri, riunisce gli amanti della cultura sotto lo stesso tetto: il Centro Culturale Atatürk (o Atatürk Kültür Merkezi, AKM), situato in piazza Taksim, è un classico della vita culturale degli anni Sessanta, devastato da un incendio negli anni Settanta. Ma, come una fenice, è risorto dalle sue ceneri nel 2021.

Remzi Buharalı è il direttore artistico del centro, che ospita ogni giorno performance artistiche di ogni tipo: "In una megalopoli come Istanbul, tutti gli spettacoli, rappresentazioni e concerti che si possono vedere nel il mondo, possono essere visti in questo centro".

Con il suo teatro dell'opera, il teatro, la galleria d'arte, le sale polivalenti e altre strutture, questo luogo offre a tutti l'opportunità di staccare dalla routine. Per il suo direttore artistico, l'AKM per gli abitanti di Istanbul è fondamentale per prendersi una pausa. "In questo senso, il Centro Culturale Atatürk di Istanbul è un luogo in cui le persone, logorate dallo stress della vita quotidiana, possono rilassarsi con la cultura e l'arte, sfuggire alla frenesia della vita e rinvigorire il proprio spirito con l'arte".