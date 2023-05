Bibbia dei record: il più antico manoscritto ebraico venduto all'asta

Di Euronews

Battuta per 38.126.000 dollari (35.170.000 euro) da Sotheby’s a New York. Finirà in un museo a Tel Aviv

E' la Bibbia dei record. Ebraica, e più antica, venduta a una cifra vertiginosa. Il Codex Sassoon, quasi completo, che risale al X secolo, è stata battuto dall'asta da Sotheby’s a New York per 38.126.000 dollari (ovvero 35.170.000 euro) per conto di un finanziere e collezionista Jacob (Jacqui) Safra, e la somma supera i 30,8 milioni di dollari che Bill Gates sborsò nel 1994 per il Codex Leicester di Leonardo da Vinci, ma resta inferiore al massimo per un documento storico di ogni tempo stabilito dal collezionista Ken Griffin nel 2021, quando pagò 43 milioni di dollari per una copia originale stampata della Costituzione degli Stati Uniti.

In questo caso la gara di offerte al rialzo è durata meno di dieci minuti e se l'è aggiudicata Alfred Moses, un avvocato che lavora nello studio Covington & Burling e che in precedenza è stato ambasciatore degli Stati Uniti in Romania, durante l'amministrazione del presidente Bill Clinton. Lui ha già annunciato che donerà la Bibbia all'Anu Museum - Museum of the Jewish People di Tel Aviv. Per fare in modo che il prezioso testo si "custodito in un luogo accessibile a tutti". E ha sottolineato: "La Bibbia ebraica è il libro più influente della storia e costituisce il fondamento della civiltà occidentale. Mi piace sapere che appartiene al popolo ebraico".