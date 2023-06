Il miglior museo d'Europa? L'ETNO di Valencia

Secondo gli esperti dell'European Museum Forum, il miglior museo d'Europa per il 2023 è L'ETNO di Valencia, che presenta molti progetti per collegare passato, presente e futuro. Premi anche al Museo dei Lavoratori di Copenhagen, al Museo della Memoria di Istanbul e al Chillida Leku, nei Paesi Baschi

L'Europa, uno scrigno del patrimonio culturale mondiale, vanta un'incredibile gamma di musei eccezionali, che affascinano i visitatori con le loro straordinarie collezioni e mostre innovative.

Eppure, nella vasta quantità di istituzioni culturali, pochi "eletti" sono riusciti a librarsi sopra la media, catturando il cuore dei giudici e guadagnandosi i prestigiosi titoli dei "Migliori musei del 2023".

Questi rinomati riconoscimenti non solo riconoscono l'eccellenza, ma celebrano anche il profondo impatto che i musei hanno sulla società, collegando passato e presente e plasmando la nostra comprensione collettiva.

Qual è il miglior museo in Europa, quest'anno, secondo l'European Museum Forum?

All'interno del museo L'ETNO a Valencia. Credito: Flickr/L'ETNO

Il mese scorso, l'European Museum Forum ha annunciato il vincitore del prestigioso "European Museum of the Year Award" (EMYA).

Ha vinto il Museo Valenciano di Etnologia (L'ETNO), consolidando la sua posizione tra molte delle migliori istituzioni del Vecchio Continente.

L'ETNO, un pioniere nel panorama museale, ha impressionato la giuria con il suo forte fondamento etico e il suo fermo impegno a realizzare un cambiamento positivo nella regione.

"Questo museo dai principi etici è pieno di "cuore", ma anche di attivismo per il cambiamento, con progetti che coinvolgono la regione, in un modo che permetta di affrontare "sinceramente" il proprio passato e confrontarsi con un futuro incerto". EMYA Awards 2023

Attraverso un dialogo aperto e inclusivo, L'ETNO mira a fornire un accesso universale, assicurando che tutti i visitatori possano interagire con le sue mostre stimolanti.

"No es fácil ser valenciano": mostra permanente al Museo L'Etno di Valencia. L'ETNO

Uno dei momenti salienti di L'ETNO è la sua mostra permanente "No es fácil ser valenciano" ("Non è facile essere valenciano"), che approfondisce il dibattito multiforme che circonda l'identità locale.

Mettendo in mostra oggetti, documenti, fotografie e testimonianze personali, il museo esplora la tensione tra un mondo culturalmente omogeneo e la conservazione di usanze e pratiche uniche radicate nella società valenciana.

Oltre a L'ETNO, molti altri musei hanno ottenuto il meritato riconoscimento agli EYMA Awards 2023.

Il Museo dei Lavoratori della Danimarca, a Copenhagen, ha vinto con orgoglio il prestigioso "Premio del Museo del Consiglio d'Europa", applaudendo il suo impegno a preservare la storia e il patrimonio del lavoro in Danimarca.

Lasciando il segno sulla scena internazionale, il 23,5 Hrant Dink Site of Memory di Istanbul ha vinto il prestigioso "Kenneth Hudson Award for Institutional Courage and Professional Integrity 2023".

Nel frattempo, in Spagna, l'affascinante museo Chillida Leku, a Gipuzkoa, nei Paesi Baschi, ha vinto il "Portimão Museum Prize", consolidando ulteriormente la sua posizione di baluardo dell'eccellenza artistica.

L'elenco completo dei candidati all'EYMA 2023 è disponibile qui.

Chi vincerà l'Art Fund Museum of the Year?

I dipendenti del museo lavorano allo scheletro di un Black Marlin del 1895, mentre vengono fatti i preparativi per la riapertura del Natural History Museum di Londra. AP/Frank Augstein

Mentre il "Premio Museo Europeo dell'Anno" è già stato deciso e assegnato, un altro importante riconoscimento attende i musei del Regno Unito.

L'Art Fund Museum of the Year, uno stimato riconoscimento che celebra i successi dei musei del Regno Unito, sarà annunciato il prossimo mese.

Cinque eccezionali musei sono stati nominati per il premio di quest'anno:

The Burrell Collection - Glasgow, Scozia

- Glasgow, Scozia Leighton House - Londra, Inghilterra

- Londra, Inghilterra The MAC - Belfast, Irlanda del Nord

- Belfast, Irlanda del Nord The Natural History Museum - Londra, Inghilterra

- Londra, Inghilterra Scapa Flow Museum - Stromness, Scozia

Nel 2022, l'Horniman Museum and Gardens di Londra ha conquistato il primo premio dell'Art Fund Museum of the Year.

I risultati dei premi di quest'anno saranno annunciati il ​​12 luglio.