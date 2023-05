Biennale: tensioni con la Cina per padiglione sugli uiguri

Di euronews

Tensioni alla Biennale di architettura a Venezia in relazione a un padiglione di un collettivo olandese che denuncia i campi di detenzione cinesi nella regione dello Xinjiang dedicati alla minoranza musulmana degli uiguri

Divergenze tra la Cina e la Biennale di Venezia per l'architettura nella giornata di pre-apertura a causa dell'installazione di un collettivo olandese che denuncia i campi di detenzione cinesi nella regione dello Xinjiang.

L'istallazione, intitolata "Killing architects - investigating Xinjiang's network of detention camps", vuole raccontare la situazione degli uiguri, minoranza musulmana nella regione, tramite immagini provenienti dai campi definiti dalle autorità cinesi di "rieducazione".

Cena di gala annullata

L'ambasciatore cinese in Italia Jia Guide ha annullato la cena di gala successiva alla presentazione del padiglione cinese, aperto al pubblico dai rappresentanti del Caeg (Cina Arts), a causa di "circostanze impreviste".

Fonti della stampa locale comunicano che ci sia un collegamento tra l'annullamento della cena di gala di lunedì e il padiglione del collettivo olandese.

La risposta dell'ambasciatore

L'ambasciatore ha descritto il padiglione olandese come frutto di una falsificazione che nega la realtà dei fatti. "Le cosiddette 'prove' si basano su una grande quantità di informazioni false", dichiara l'ambasciatore con una nota, riferendosi al genocidio degli iuguri.

La Biennale 2023

La Biennale di quest'anno, dal titolo "The Laboratory of The Future", viene descritta dalla curatrice ghanese-scozzese Lesley Lokko come "un’occasione unica per proporre idee ambiziose e creative che ci aiutino a immaginare un più equo e ottimistico futuro in comune”.

Le giornate di pre-apertura hanno avuto molto successo tra il pubblico: il sito della Biennale riferisce che ci sono stati circa 12.900 persone accreditate in tre giorni.

L'apertura ufficiale della mostra si terrà il prossimo sabato 20 maggio. Sarà possibile visitare i padiglioni fino al prossimo 26 novembre.