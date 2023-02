Biennale di Kochi-Muziris - Una danza d'arte, la Kochi contemporanea e il suo passato mitico

Il termine "Partner Content" viene utilizzato per descrivere il contenuto del marchio che viene pagato e controllato dall'inserzionista piuttosto che dal team editoriale di Euronews. Questo contenuto è prodotto dai dipartimenti commerciali e non coinvolge lo staff editoriale di Euronews o i giornalisti della redazione. Il partner finanziatore ha il controllo degli argomenti, del contenuto e dell'approvazione finale in collaborazione con il dipartimento di produzione commerciale di Euronews.

Le case di epoca coloniale risalenti al XVI secolo fiancheggiano le strade, sentinelle della storia. Il sole del mattino si riflette sui tetti dalle tegole in terracotta. Le reti cinesi - grandi reti da pesca a sbalzo - si stagliano nel cielo blu profondo ergendosi sopra le acque della costa di Malabar come le vele di lunghe navi affondate, da secoli. Alla fine di uno stretto vicolo, la facciata bianca di una sinagoga ebraica del XVI secolo attira l'attenzione dei passanti, ricordando le varie tradizioni che hanno costituito la cultura di questo pittoresco quartiere.

Questo è Fort Kochi, un piccolo e affascinante quartiere della città di Kochi, nel Kerala, nel sud dell'India. Portoghesi, olandesi e britannici vi si sono stabiliti in tempi diversi nel corso dei secoli. La città è stata quindi un crogiolo di Oriente e Occidente nel corso del tempo, assimilando culture, cibo, lingue e non solo.

Oggi Fort Kochi offre ai visitatori un mix unico di storia e cultura dell'India. Ogni due anni, questo pittoresco quartiere apre le sue porte al mondo dell'arte e del patrimonio quando, a dicembre, ospita la prestigiosa Biennale di Kochi-Muziris.

Come l'attuale Kochi, Muziris era un antico porto sulla costa del Malabar. Era cruciale per le interazioni tra l'India meridionale e la Persia, il Medio Oriente, il Nord Africa e la regione mediterranea (greca e romana). Riunendo la metropoli cosmopolita con il suo antico passato, la Biennale ha presentato, sin dal suo inizio nel 2011, una gamma diversificata di opere tra cui dipinti, sculture, installazioni, video e performance, di artisti provenienti da tutto il mondo.

La quinta edizione della Biennale presenta 200 opere provenienti da India, Australia, Kenya, Ucraina e altri Paesi, sparse nello storico quartiere di Fort Kochi, e durerà fino al 10 aprile 2023.

Il tema dell’esibizione principale, "In Our Veins Flow Ink and Fire" (Nelle nostre vene scorrono inchiostro e fuoco), con 88 artisti di tutto il mondo, è una risposta artistica appropriata alla ripresa della biennale dopo una pausa di quattro anni a causa della pandemia COVID-19. Organizzata da Shubigi Rao, la Biennale è una testimonianza dell'indomito spirito umano.

"Cosa scopriamo quando ascoltiamo, leggiamo, registriamo, pensiamo e creiamo?", si chiede la signora Rao, artista indiana e singaporiana, che risponde : "Innanzitutto, che anche il viaggio più solitario non è un viaggio di isolamento, ma si disseta profondamente in questa sorgente comune di conoscenza e idee collettive".

"Tornando dopo quattro anni di assenza, la quinta edizione della Biennale di Kochi-Muziris esamina come sopravviviamo attraverso il canto, la materialità, la gioia, l'umorismo e il linguaggio, sia esso scritto, verbale o parlato", ha dichiarato Rao.

E gli amanti dell'arte hanno risposto con entusiasmo. L'energia e l'eccitazione della quinta edizione sono palpabili non appena si entra ad Aspinwall House, la sede principale della biennale. Questa struttura ottocentesca dalle pareti bianche sul lungomare era un tempo utilizzata per l'esportazione di spezie, tè e altre merci dall'India. È stata una stoica testimone del cambiamento dei tempi durante il periodo coloniale.

Pepper House e Anand Warehouse, le altre sedi principali della Biennale, sono altrettanto affascinanti. Il primo è un magazzino in stile olandese, nato con il commercio delle spezie e diventato negli ultimi anni un vivace centro artistico. Il magazzino di Anand continua ad essere un centro fiorente per il commercio delle spezie. Qui, pareti di mattoni nudi e travi di legno creano uno sfondo austero per le opere d'arte internazionali della Biennale.

Le opere esposte sono variegate come i Paesi che rappresentano.

"È una celebrazione, una sorta di tributo", spiega Mario D'Souza, direttore del programma, "delle risposte degli artisti alle situazioni sociali e politiche di tutto il mondo, che siano di resistenza o di cancellazione, nel loro contesto".

© Kerala Tourism

L'opera "Palianytsia" dell'artista ucraina Zhanna Kadyrova si distingue per la sua semplicità e profondità. Attraverso un'installazione di rocce che Kadyrova ha modellato come il tradizionale pane ucraino (Palianytsia) e posto su un tavolo per un pasto, l'artista di Kiev dà un nuovo significato a queste pietre. Diventano un simbolo di resistenza culturale e territoriale. Dopo l'invasione russa, Kadyrova si è rifugiata nell'Ucraina occidentale e ha usato la sua arte come strumento per raccogliere fondi umanitari per il suo Paese.

"Fantasie indiane: specie e spezie" del Colectivo Ayllu racconta storie dell'emisfero opposto. Fondato nel 2009 in Spagna, il Colectivo Ayllu è un gruppo di migranti, persone di colore e artisti, attivisti e storici di diverse sessualità e generi provenienti dalle ex colonie spagnole in Sud America. La mostra racconta le storie della repressione delle popolazioni indigene delle colonie dopo l'arrivo dei coloni europei.

L'artista indiano Pranay Dutta, 28 anni, è il più giovane artista della Biennale. La sua opera "Day Zero e Neti" riflette le sue preoccupazioni sull'impatto della guerra e del cambiamento climatico sulle vite umane. Utilizzando immagini in bianco e nero su paesaggi di videogiochi, Dutta crea paesaggi mentali distopici per immaginare come l'acqua diventerebbe la moneta di sopravvivenza in un mondo futuro.

"Day Zero è stata ispirata da quanto accaduto a Chennai nel 2019 e a Città del Capo nel 2018", spiega Dutta, "L'accesso all'acqua era controllato e limitato ai privilegiati. Così ho iniziato a immaginare un futuro non troppo lontano in cui l'acqua, il carburante della sopravvivenza, diventa la valuta principale", aggiunge.

© Kerala Tourism

Dalle installazioni sulla storia alle visioni futuristiche, dagli spettacoli di ombre alla musica dal vivo, dalle conferenze coinvolgenti alle emozionanti performance di danza, la Biennale di Kochi-Muziris è una vera e propria celebrazione dell'arte contemporanea.

"Entrate dappertutto, soffermatevi in un posto se ne sentite il bisogno", dice Shubigi Rao. Non preoccupatevi di stiparci di tutto. Di certo io non l'ho fatto, come curatore. In ogni edificio ci sono sempre delle crepe. Questi spazi vuoti sono importanti quanto quelli 'riempiti', perché lo spettatore può riempirli con la propria immaginazione e le proprie storie".

Fort Kochi offre molte opzioni di alloggio per i visitatori della Biennale. A pochi passi dalle principali sedi espositive, si trovano hotel boutique, molti dei quali ricavati da palazzi signorili del XIX secolo. Ognuno di essi offre esperienze indimenticabili mentre ci si immerge nell'arte contemporanea.

La Biennale di Kochi-Muziris riunisce lo spirito cosmopolita della moderna Kochi e il suo passato mitico in una celebrazione dell'arte. Ce n'è per tutti i gusti e nessun visitatore se ne andrà senza aver provato un senso di meraviglia, temperato da una tranquilla riflessione.