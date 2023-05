La Cina lancia il primo civile nello spazio e annuncia: "Astronauti sulla Luna prima del 2030"

Staff members stand near the Shenzhou-16 spacecraft sitting atop a Long March rocket covered on a launch pad at the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China. - Diritti d'autore Mark Schiefelbein/Copyright 2023 The AP. All rights reserved