Di David Mouriquand

Il tributo arriva per una delle figure più amate della saga di Star Wars

Il 4 maggio, Carrie Fisher (deceduta nel 2016) si unisce ai co-protagonisti di Star Wars Harrison Ford e Mark Hamill in quella che è unanimemente riconosciuta come l'attrazione turistica di Hollywood.

Le stelle in questione si trovano tutte al 6.800 di Hollywood Boulevard, vicino a dove il film ha debuttato nel 1977.

I fan hanno a lungo battagliato affinché la principessa Leila Organa figurasse sulla Walk of Fame: l'attrice riceverà la stella n. 2.754 e sua figlia, Billie Lourd, la riceverà idealmente per conto di sua madre.

L'evento ha già suscitato qualche polemica, visto che Lourd, vista sul grande schermo in film come Ticket to Paradise, Booksmart e la terza trilogia di film di Star Wars (Il risveglio della Forza, Gli ultimi Jedi, L'ascesa di Skywalker) ha esternato i motivi per cui ha escluso i fratelli della madre dall'evento 'Hollywood Walk of Fame'.

In una dichiarazione ricevuta da The Hollywood Reporter, ha ammesso di aver preso tale decisione solo dopo essere stata "attaccata pubblicamente" dai congiunti - Todd, Joely e Tricia Leigh - tramite il gossip outlet TMZ.

“Giorni dopo la morte di mia madre, suo fratello e sua sorella hanno scelto di elaborare pubblicamente il loro dolore e capitalizzarne il decesso, facendo più interviste e vendendo libri per un sacco di soldi, con la morte di mia madre e di mia nonna come argomento, il tutto senza mai consultarmi", si legge nella dichiarazione di Lourd.

Carrie Fisher and her daughter Billie Lourd. Getty Images - Disney

Il fratello della defunta attrice, Todd Fisher, ha dichiarato a TMZ: "È straziante e scioccante per me che sia stato intenzionalmente estromesso dal partecipare a questo importante evento per mia sorella Carrie".

Le sorelle, invece, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, pubblicata sul profilo Instagram di Joely, in cui dicono che "essere state intenzionalmente e deliberatamente escluse è profondamente scioccante”.