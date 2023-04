Un gruppo anti-monarchico accusa la BBC di mancanza di imparzialità

Di Euronews

Mentre molti si preparano a celebrare l'incoronazione di re Carlo III, il mese prossimo, il movimento anti-monarchico britannico "Republic" ha accusato la BBC di mancanza di imparzialità nella copertura delle notizie relative alla famiglia reale. Il gruppo, che dichiara di voler "vedere la monarchia abolita e il re sostituito da un capo di Stato eletto e democratico", ha accusato l'emittente di usare guanti di velluto nei confronti della Corona.

L'emittente ha inviato per questo una lettera a David Jordan, direttore editoriale e politico della BBC, sottolineando come la denuncia fosse "particolarmente urgente alla luce dell'imminente incoronazione". Republic accusa in particolare l'emittente di non aver dato "voce a un ragionevole equilibrio di opinioni sulla questione".

L'amministratore delegato di Republic, Graham Smith, afferma nella lettera che "le prove suggeriscono che la BBC non solo non sia imparziale, ma non faccia alcuno sforzo per esserlo o per essere equilibrata e, cosa più scioccante, è in palese accordo con il Palazzo in merito alla copertura giornalistica. Dovrebbe essere fonte di vergogna per tutte le persone coinvolte il fatto che, invece di servizi coraggiosi, sia preferisca una copertura insipida, vacua e disonesta da parte di una BBC che teme conseguenze dalla Corona".

Una protesta contro la monarchia nel Regno Unito AFP

La lettera fa riferimento a un recente sondaggio di YouGov che rivela come la maggioranza dei britannici non risulti interessata all'incoronazione. Nel sondaggio condotto questo mese su oltre 3.000 adulti, il 35% ha dichiarato di "non interessarsi molto" all'evento e il 29% di non farlo affatto. "Un recente sondaggio di YouGov ha mostrato che solo il 15% del pubblico si dice felice dell'incoronazione, mentre la maggioranza della popolazione non è interessata. La copertura della BBC farà apparire il contrario", afferma Smith.

"Il sostegno all'abolizione della monarchia è salito oltre il 30% e il sostegno alla monarchia tra i giovani sotto i 40 anni è sceso sotto il 50%. Eppure nulla di tutto ciò è presente nei servizi della BBC", aggiunge l'attivista.

Merchandising anti-monarchico Republic

In risposta, un portavoce della BBC ha dichiarato: "Crediamo che i nostri servizi siano corretti e debitamente imparziali, e BBC News cerca sempre di riflettere una gamma di punti di vista nella nostra copertura reale".

Cos'è il movimento "Republic" e cos'è #NotMyKing?

Il gruppo anti-monarchico chiede la fine del sistema di monarchia costituzionale del Regno Unito e ritiene che le cariche pubbliche ereditarie siano contrarie ad ogni principio democratico. Il movimento ha preso slancio dopo la morte della Regina Elisabetta II e da allora l'hashtag #NotMyKing si è diffuso sui social media.

Republic è stato fondato nel 2006 come organizzazione che fa parte di "Common Cause" - l'alleanza dei movimenti repubblicani del Commonwealth - e dell'Alleanza dei Movimenti Repubblicani Europei, con sede a Stoccolma. Attualmente è guidato da Peter Cafferkey. Il gruppo ha protestato già contro il matrimonio reale del principe William e della principessa Catherine nel 2011 e contro quello del principe Harry e di Meghan Markle nel 2018.

Dopo la morte della Regina, sono stati affissi cartelloni anti-monarchici in 18 città del Regno Unito e in alcuni quartieri di Londra. Ciascuno riportava l'hashtag #NotMyKing accanto a un'immagine di re Carlo: un'iniziativa che coincideva con l'appello ad un crowdfunding a sostegno di Republic. Nell'ottobre del 2022, il gruppo ha dichiarato che i suoi membri stavano crescendo rapidamente e che le sue entrate avrebbero raggiunto le 250mila sterline nel 2022.

Materiale per le proteste anti-monarchiche sul sito del gruppo Republic Republic

Il movimento ha anche organizzato manifestazioni, tra le quali i fischi indirizzati al re Carlo e alla regina Camilla il mese scorso, nonché una protesta anti-monarchica a Londra, vicino all'Abbazia di Westminster, in occasione del Commonwealth Day (la celebrazione annuale del Commonwealth delle Nazioni dal 1977).

Il gruppo aveva portato striscioni con le scritte "Not My King", "Down with the Crown" e "Racist Royal Family" ("Non il mio re", "Giù la corona" e "Famiglia reale razzista"). Allo stesso modo, Republic intende manifestare nel giorno dell'incoronazione nell'Abbazia di Westminster, il 6 maggio. Sul sito web è disponibile materiale per farlo: "Questo - spiega il gruppo - è il momento di rendere la nostra protesta forte, visibile e impossibile da ignorare".

Il percorso della manifestazione di protesta del gruppo contrario alla monarchia Republic Republic

Hanno stabilito un percorso per il corteo e chiedono a chi si unisce a loro di vestirsi di giallo e di portare con sé cartelli dello stesso colore, con testi in nero. Secondo quanto riferito da Republic, alla prossima protesta sono attese più di mille persone.