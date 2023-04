'Casino Royale'. 'From Russia With Love'. 'Goldfinger'. 'On His Majesty’s Secret Service'?

Sì, avete letto bene e non è un errore di battitura.

La "Ian Fleming Publications" ha commissionato all'autore della serie "Young Bond", Charlie Higson, di scrivere una nuova avventura di James Bond per celebrare l'incoronazione di Re Carlo d'Inghilterra.

E il titolo sarà "On His Majesty’s Secret Service'' (Al servizio segreto di Sua Maestà): in italiano non cambia niente, ma il titolo originale è un po' imbarazzante, visto che è assolutamente identico, solo con una leggera differenza... di pronome rispetto al decimo romanzo di Ian Fleming, ''On Her Majesty’s Secret Service'', originariamente pubblicato nel 1963 e che celebra il suo 60° anniversario quest'anno. Con riferimento, naturalmente, a quando c'era una Regina e non un Re...

Secondo "Variety", la nuova storia di 007 porterà James Bond direttamente nell'attualità dei giorni nostri.

Il primo 007: Sean Connery, qui con l'attrice italiana Luciana Paluzzi, durante "Thunderball". (Londra, 16.3.1965) Robert Dear/AP

La trama?

Eccola: è il 4 maggio, due giorni prima dell'incoronazione di Re Carlo III.

Bond viene inviato in servizio per contrastare un tentativo di interrompere l'incoronazione da parte del ricco e sedicente Athelstan of Wessex, che è lui stesso in una missione "mortale" per dare una lezione al Regno Unito.

Bond deve smantellare i suoi subdoli piani e sconfiggere la sua banda di mercenari.

Beh, almeno è una novità, nonchè una tregua "temporanea" dalla prevista censura (di certi termini politicamente non corretti) dei romanzi originali di 007 da parte della "Ian Fleming Publications"...

Il romanzo "Al servizio segreto di Sua Maestà" sarà pubblicato il 4 maggio, prima dell'incoronazione di Re Carlo, prevista per il 6 maggio all'Abbazia di Westminster, a Londra.

"A view to a kill": uno storico 007, Roger Moore, con Tanya Roberts e Grace Jones. Foto scattata a Parigi il 17 agosto 1984 ALEXIS DUCLOS/AP

Tutti i diritti derivanti dalle vendite del libro sosterranno il lavoro del National Literacy Trust, un ente di beneficenza indipendente del Regno Unito che lavora con scuole e comunità per fornire ai bambini svantaggiati le capacità di alfabetizzazione.

Lo scrittore Charlie Higson ha scritto cinque romanzi della serie "Young Bond", che sono romanzi di spionaggio per giovani adulti, con Bond da adolescente che frequenta il prestigioso Eton College, negli anni '30.

Higson ha dichiarato: “Quando la Ian Fleming Publications è venuta da me con l'idea di scrivere una storia di Bond per adulti, poco più di un mese fa, ero elettrizzato, finché non ho capito che doveva essere pronta per l'incoronazione del Re a maggio. Scriverlo in così poco tempo sarebbe stato pericoloso e impegnativo come qualsiasi missione di Bond. Ma ho accettato lo stesso. Anche perché, ovviamente, nessuno mi sparerà per davvero. O almeno spero...".

"Quale modo migliore, 60 anni dopo, per un nuovo capitolo della storia, se non con una storia nuova di zecca di 007?" Corinne Turner Amministratore Delegato di "Ian Fleming Publications"

L'Amministratore Delegato di "Ian Fleming Publications", Corinne Turner, ha dichiarato:

“L'incoronazione di Re Carlo III è un'occasione importante per il Regno Unito. Ci siamo chiesti come festeggiarlo, noi di Ian Fleming Publications, e la risposta ci è sembrata ovvia. "Al servizio segreto di Sua Maestà" di Ian Fleming è stato pubblicato per la prima volta il 1°aprile 1963. Quale modo migliore, 60 anni dopo, per un nuovo capitolo della storia, se non con una storia nuova di zecca, proprio dal titolo "Al servizio segreto di Sua Maestà"? Abbiamo condiviso i nostri pensieri con Charlie Higson, ed è stato felicissimo di accettare la sfida di scrivere un'avventura di James Bond in tempo per la pubblicazione a maggio.

Poi, naturalmente, aspettiamo il film...