Perché il principe Harry ed Elton John sono stati in tribunale questa settimana?

Il duca di Sussex è arrivato a sorpresa all'Alta Corte di Londra per assistere a un'udienza preliminare nella sua causa contro i tabloid accusati di raccolta illegale di informazioni. Insieme ad altri vip, tra cui il re del pop britannico Elton John, ha citato in giudizio Associated Newspapers Ltd per intercettazioni telefoniche e violazione della privacy.

Associated Newspapers Ltd., che pubblica The Daily Mail e The Mail on Sunday, è accusata di "violazione e accesso a proprietà privata", nonché di assunzione illegale di investigatori privati per intercettare case, automobili e telefoni di celebrità.

Il principe Harry arriva alla Royal Courts Of Justice, a Londra, lunedì 27 marzo 2023. AP Photo

Tra gli altri querelanti ci sono il marito e regista di Elton John David Furnish, Elizabeth Hurley, Sadie Frost e la baronessa Doreen Lawrence, nonché la madre di Stephen Lawrence, assassinato in un attacco razzista nel 1993.

Secondo una delle accuse, l'Associated Newspapers ha ottenuto illegalmente il certificato di nascita del figlio di John e Furnish e raccolto illegalmente informazioni sulla precedente relazione di Harry con Chelsy Davy, designer di gioielli dello Zimbabwe.

L'editore è inoltre accusato di aver assunto un investigatore privato per hackerare il telefono di Hurley, attaccare un mini-microfono a una finestra fuori casa e spiare l'auto dell'ex fidanzato Hugh Grant per raccogliere informazioni finanziarie e informazioni mediche durante la gravidanza.

"Sono stati vittime di numerosi atti illeciti compiuti dall'imputato o da coloro che agivano su indicazione dei suoi giornali", ha dichiarato l'avvocato David Sherborne.

Le accuse risalgono principalmente agli anni dal 1993 al 2011, ma si estendono anche oltre il 2018. L'editore ha respinto le accuse parlando di "diffamazioni assurde".

L'attrice Sadie Frost lascia la Royal Courts of Justice a Londra, lunedì 27 marzo 2023. Kirsty Wigglesworth/AP

La Gran Bretagna ha condotto un'inchiesta durata un anno sull'etica della stampa dopo le rivelazioni nel 2011 secondo cui i dipendenti del tabloid News of the World avevano intercettato i messaggi vocali sui cellulari di celebrità, politici e un'adolescente vittima di omicidio.

Lo schizzo dell'artista di corte Elizabeth Cook mostra il principe Harry, secondo a destra, presso la Royal Courts Of Justice. AP Photo

Diversi giornalisti sono stati condannati e la società di Murdoch ha pagato 388 milioni di dollari in risarcimenti a dozzine di vittime di hacking, spese legali e altri costi associati alle indagini.

L'ex redattore di News of the World Andy Coulson, che si era dimesso diventando capo delle comunicazioni del leader del partito conservatore Cameron, è stato condannato per hacking telefonico e condannato a 18 mesi di prigione.

Il giudice Matthew Nicklin sta sovrintendendo anche una causa separata per diffamazione che il principe Harry ha intentato contro Associated Newspapers per un articolo riguardante la sua richiesta di protezione da parte della polizia quando è in visita nel Regno Unito con la famiglia.