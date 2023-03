Londra, Harry in tribunale contro i tabloid

Il principe Harry vola a Londra, compare a sorpresa in tribunale, in una delle tante cause intentate per respingere le ingerenze dei media. Ma l'avvocato che il gruppo di tabloid britannici si prepara a chiedere di respingere le cause mosse dal duca di Sussex, figlio di re Carlo III e Diana, assieme ad altri personaggi famosi - da Elton John a Liz Hurley - lamenta intercettazioni telefoniche e altre violazioni della privacy. "Diffamazioni assurde", le definisce invece l'editore.

L'udienza preliminare durerà quattro giorni, poi la decisione del giudice, se proseguire il processo.