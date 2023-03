Il presidente Macron protesta contro la sua stessa riforma pensionistica? Gli occhi non ti ingannano.

Tra i problemi in corso in Francia per le riforme pensionistiche e i disordini sociali che hanno denunciato il controverso disegno di legge del presidente Macron, gli utenti di Internet si sono rivolti all'intelligenza artificiale per essere creativi.

Nei giorni scorsi circolano sui social alcune immagini di impressionante realismo generate da strumenti di intelligenza artificiale.

Vengono per gentile concessione dell'ultima versione di Midjourney, un programma di intelligenza artificiale creato da un laboratorio di ricerca indipendente con sede a San Francisco, Midjourney Inc, entrato in funzione per la prima volta nel marzo 2022.

Il programma genera immagini da descrizioni chiamate "prompt", nello stesso modo Stable Diffusion e DALL-E creano immagini.

L'ultima versione (la quinta) è stata resa disponibile il 16 marzo in open beta, cioè aperta a chiunque sia interessato ad utilizzare il prodotto, e l'evoluzione è di prim'ordine.

E poiché basta una frase per creare qualsiasi immagine, gli utenti di Internet hanno naturalmente colto al volo l'opportunità di mantenere l'attualità e sfogarsi, proponendo immagini che riflettono il contesto attuale in Francia.

È così che puoi vedere le immagini sui social network di Macron seduto su mucchi di spazzatura, come spazzino o che manifesta contro la sua stessa riforma delle pensioni: eccole!

President Macron walking the streets amidst pension protests - Reddit - Twitter

Macron as France burns - Twitter- Reddit

Macron as France burns - Twitter- Reddit

Gli utenti hanno badato all'attualità anche negli Stati Uniti, con le immagini che circolano relative all'arresto di Donald Trump.

Da quando l'ex presidente ha avvertito che si aspettava di essere incriminato questa settimana, nel caso riguardante una tangente pagata con i fondi della campagna nel 2016 alla pornostar Stormy Daniels, gli utenti hanno fantasticato su quanto potrebbe essere... Grazie all'intelligenza artificiale, i sogni diventano realtà.

I risultati sono davvero impressionanti e leggermente preoccupanti: in effetti, nonostante l'umorismo intrinseco, i progressi che gli strumenti di intelligenza artificiale stanno facendo sottolineano ancora una volta che la tecnologia può essere utilizzata anche per diffondere disinformazione o commettere frodi.

Solo di recente sono emersi diversi rapporti della Federal Trade Commission statunitense, che avverte i consumatori di fare attenzione all'ascesa di strumenti basati sull'intelligenza artificiale come ChatGPT, Vall-E di Microsoft e in particolare l'app di clonazione vocale del software vocale AI di ElevenLabs, VoiceLab.

Questa tecnologia può clonare in modo convincente le voci per indurre le vittime a credere che i loro cari siano nei guai e abbiano bisogno di denaro velocemente: a tal punto, i sogni dell'IA diventano roba da incubo!