La Francia si blinda: 13mila agenti presidiano le strade della protesta contro la riforma delle pensioni, 5.500 solo a Parigi.

Secondo i sindacati, sono circa 450.000 i manifestanti che hanno partecipato al corteo nella Capitale.

Il report di Anelise Borges, a Parigi per Euronews: "Un'altra giornata di scioperi generali e manifestazioni per la Francia, il decimo giorno dall'inizio dell'anno e da quando il governo ha annunciato la riforma del sistema pensionistico. Si tratta di una riforma controversa, che è stata ora adottata, facendo arrabbiare gran parte della popolazione. Il leader di uno dei più importanti sindacati, qui in Francia, ha detto che l'unico modo per far tornare la calma nelle strade della Francia è che il governo francese annulli la riforma nella sua interezza. Le tensioni sono scoppiate tra i manifestanti e le forze dell'ordine in tutto il Paese, centinaia di persone sono state arrestate, tra cui giovani manifestanti, molti dei quali stanno scendendo in piazza per la prima volta, dicendo che non potevano sedersi e restare a guardare".

"Macron non ci ascolta e siamo stanchi - dice una manifestante - non vogliamo che porti l'età pensionabile da 62 a 64 anni. Siamo anche stufi di come affrontano il problema del riscaldamento globale. Vogliamo che ascoltino. Macron non è solo, non è il re, non ci sono più re in Francia e, questo, per una buona ragione".

Sono state indette manifestazioni in tutte le principali città della Francia.