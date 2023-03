Claude Monet è ampiamente considerato il fondatore dell'impressionismo: il suo "Impression, Sunrise" del 1872 ha dato il nome al movimento impressionista.

Ma è il suo fratello poco conosciuto, Leon Monet, che ora è sotto i riflettori: una mostra al Musée du Luxembourg di Parigi si concentra sul suo ruolo e l'influenza sulla carriera del famoso fratello.

"Questa mostra è molto importante perché riporta Leon Monet nella storia di Claude Monet", afferma Frances Fowle, curatrice senior presso le National Galleries of Scotland ed esperta di impressionismo.

Chi era Leon Monet?

View of Rouen by Claude Monet- MUSÉE DU LUXEMBOURG

Leon Monet era stato dimenticato e la curatrice Geraldine Lefebvre ha impiegato più di tre anni per scoprire il suo ruolo nel movimento impressionista.

Riconoscendo presto il talento di Claude, Leon acquistò i suoi dipinti all'asta e in vendita in un momento in cui nessun altro lo faceva, aiutandolo ad aumentarne il profilo e i prezzi.

“Ha raccolto, comprando alle aste, alcuni quadri di pittori impressionisti, non solo di suo fratello ma tramite lui ha incontrato la nuova generazione di pittori impressionisti.

Perché (Alfred) Sisley, (Camille) Pissaro, (Pierre-Auguste) Renoir erano molto vicini a Claude Monet, hanno dipinto insieme”, afferma la curatrice Geraldine Lefebvre.

Ha conservato alcune delle opere d'arte e ne ha restituite altre a suo fratello, ma era molto più di un semplice collezionista.

"Ovviamente era un attore chiave e faceva parte di questa rete molto più ampia, che è stata essenziale per il successo di Monet", spiega Fowle.

Portrait of Léon Monet, 1874 by Claude Monet - Wikimedia Commons

Leon sembra essere quasi un fulcro che è stato in qualche modo trascurato e riscoperto attraverso la mostra

"Si tende a pensare che Monet abbia fatto tutto da solo, ma ha fatto affidamento su una rete di collezionisti, sostenitori, commercianti: Leon sembra essere quasi come un perno che è stato in qualche modo trascurato e riscoperto attraverso la mostra", aggiunge Fowle.

Purtroppo, la relazione dei due fratelli si interruppe poco dopo che il figlio di Claude, Jean, contrasse un'infezione respiratoria incurabile, a causa del lavoro con prodotti chimici nella fabbrica di Leon Monet.

Quando la figlia di Leon, Adrienne, soffrì della stessa malattia, fu incolpato Jean, accusato di aver trasmesso la malattia ad Adrienne, nonostante negasse la tossicità delle sue sostanze chimiche.

Jean morì nel 1914 e la parte della famiglia di Leon Monet non fu invitata al funerale: idue fratelli non si parlarono mai più.

Dopo la morte di Leon a 82 anni nel 1917, Claude scrisse alla sua vedova: "Mi dispiace non poter vedere mio fratello un'ultima volta e dirgli di dimenticare tutto ciò che ci ha separato".

Cosa c'è in mostra?

Portrait of Léon Monet, 1874 by Claude Monet - Wikimedia Commons

La mostra riunisce un centinaio di opere, tra cui dipinti e disegni inediti di Monet, Sisley, Pissarro e Renoir, oltre a campioni di tessuto, stampe giapponesi, documenti d'archivio e una miriade di fotografie di famiglia.

Viene presentato per la prima volta anche il ritratto dinamico che Claude Monet dipinse del fratello maggiore nel 1874, una vibrante illustrazione del legame profondamente affettuoso dei fratelli.

Lefebvre ha impiegato quasi due anni a rintracciarlo: dipinto nel 1874, anno della prima mostra di Claude e del debutto di Leon come industriale a Rouen, raffigura un uomo benestante in abito nero e cappello a cilindro (vedi sopra).

Secondo la famiglia, il ritratto è stato inizialmente dipinto all'aperto con l'intenzione di finirlo nell'atelier di Monet, ma Renoir e Sisley consigliarono al loro amico di lasciarlo così com'era.

Leon Monet non era d'accordo e nascose il dipinto fino alla sua morte: “Claude Monet regalò questo ritratto a suo fratello ma Leon Monet non l'accettò, non gli era piaciuto.

Perché? Possiamo fare questa domanda, forse perché sembra un ritratto incompiuto", dice Lefebvre.

I visitatori della mostra potranno anche visionare un libro di disegni dell'allora quindicenne Claude, che quando lo acquistò nel 1893 lasciò un biglietto per il fratello, con su scritto: "Memoria d'infanzia, al mio caro fratello".

"Qui si può vedere tutto il genio di Claude Monet come un giovane artista che diventerà un grande artista, l'artista più famoso dell'arte impressionista", afferma Lefebvre.

"Leon Monet, fratello dell'artista e collezionista" si tiene dal 15 marzo al 16 luglio al Musée du Luxembourg di Parigi.

Guarda il video in alto per sbirciare all'interno della splendida mostra.