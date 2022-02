L'età felice

A Madrid è di scena “L’età felice”, la mostra di Joaquín Sorolla. Sotto i riflettori troviamo le opere dell’artista impressionista valenciano. Dipinti incentrati sull’età infantile e sulle figure di bambini diventati i personaggi principali dei suoi quadri. Nel corso della sua carriera Sorolla dipinse in numerose occasioni i componenti della sua famiglia. Celebri i ritratti di personaggi dell’alta borghesia e dall'aristocrazia spagnola. La mostra resterà aperta al pubblico presso il Museo Sorolla fino al 19 giugno 2022.

Arte dopo la pandemia

Dopo la pandemia ripartono le grandi mostre del Salone di Primavera di Liljevalchs a Stoccolma. Fino al 21 maggio in esposizione oltre 200 opere d'arte esposte dopo l'ultima edizione cancellata a causa del Covid. La galleria d'arte pubblica Liljevalchs è stata aperta nel 1916 come il primo museo pubblico indipendente di arte contemporanea in Svezia.

Bob Marley rivive a Londra

Bob Marley protagonista alla Saatchi Gallery di Londra. La personale "One Love Experience" è dedicata alla leggenda del reggae. Tutti i fan dell’artista potranno esplorare in questo viaggio fatto di suoni la vita e le passioni di un’icona della musica. Si tratta di una vera e propria esperienza interattiva che porterà i visitatori ad entrare all'interno del suo mondo e delle sue passioni.

Foto inedite, cimeli e un vero e proprio viaggio interattivo all'interno della vita di Bob Marley attraverso alcune attrazioni come la One Love Forest che trasporterà il visitatore in Giamaica. Troviamo poi la sezione "The Beautiful Life" e la Concrete Jungle Street Art Expo.La personale resterà aperta al pubblico fino al18 aprile.