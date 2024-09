Di Euronews

La notizia ha fatto perdere a Rolls-Royce circa 2,7 miliardi di sterline (3,21 miliardi di euro) di valore in Borsa lunedì, con le azioni che sono crollate del 6,14%

PUBBLICITÀ

Un problema al motore Rolls-Royce ha recentemente costretto Cathay Pacific, la compagnia di bandiera di Hong Kong, a cancellare 24 voli di andata e ritorno e a bloccare temporaneamente la sua flotta di aeromobili A350 durante le ispezioni di sicurezza. Il problema è emerso lunedì, quando un volo per Zurigo è dovuto tornare indietro a causa del guasto di un componente del motore.

Martedì la compagnia ha depennato otto voli da Hong Kong a Singapore. Sono stati cancellati anche i voli per altre importanti destinazioni asiatiche come Taipei, Bangkok. Osaka e Tokyo. Solo un volo Boeing 777-300 da Hong Kong a Singapore è stato autorizzato a volare martedì.

Il crollo di Rolls-Royce

La notizia ha fatto perdere a Rolls-Royce circa 2,7 miliardi di sterline (3,21 miliardi di euro) di valore in Borsa lunedì, con le azioni che sono crollate del 6,14% e sono state scambiate a 5,53 euro martedì mattina.

Cathay Pacific ha rivelato che sta attualmente ispezionando 48 aerei come misura precauzionale. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il problema non è mai stato riscontrato su nessun jet A350 in tutto il mondo.

Attualmente, il motore XWB-97 di Rolls-Royce è utilizzato nei jet A350-1000, che per primi hanno registrato il problema al motore.

Tuttavia, la compagnia aerea non ha ancora rivelato altri dettagli su quale componente del motore si sia guastato. Cathay Pacific è uno dei maggiori utilizzatori di A350 e ha in flotta 18 A350-1000.

L'aggiornamento di Cathay Pacific

In un aggiornamento sul proprio sito web, la compagnia aerea ha dichiarato: “Cathay Pacific informa che l'attività di manutenzione sulla nostra flotta di A350 sta procedendo bene. Il nostro team di ingegneri ha ispezionato a fondo la nostra flotta di aeromobili A350 operativi nell'arco di 24 ore. In totale, abbiamo identificato 15 aeromobili con componenti del motore interessati che richiedono la sostituzione e tre sono già stati riparati con successo.

“I restanti aeromobili continueranno a essere fuori servizio fino a quando non saranno riparati e autorizzati a operare. Prevediamo che tutti gli aerei interessati riprenderanno a operare entro sabato (7 settembre).

“Per oggi (3 settembre), non ci saranno altre cancellazioni oltre a quelle già annunciate. Tutti i clienti interessati sono stati informati e sono state fornite loro opzioni di viaggio alternative”.

La compagnia ha anche rivelato di essere in contatto con i produttori di motori e di aeromobili e con il dipartimento dell'aviazione civile di Hong Kong per risolvere il problema.

Ispezioni precauzionali e rassicurazioni

Rolls-Royce ha dichiarato che le altre compagnie aeree saranno “pienamente informate” di eventuali problemi ai motori.

In una dichiarazione rilasciata martedì sul proprio sito web, Rolls-Royce ha detto, in merito al problema del motore di Cathay Pacific: “Rolls-Royce prende atto delle dichiarazioni della compagnia aerea di aver avviato un'ispezione precauzionale della sua flotta; e anche che, nella misura in cui è necessario sostituire qualche componente, sono stati assicurati i pezzi di ricambio e la sostituzione può essere completata, mentre il motore è in volo”.

“Oltre a fornire supporto e indicazioni a Cathay Pacific, Rolls-Royce terrà informate anche le altre compagnie aeree che utilizzano i motori Trent XWB-97 su tutti gli sviluppi del caso”.

Le" turbolenze aeree"

L'industria aerea ha già visto alcune turbolenze quest'anno, dopo che all'inizio di gennaio un jet Boeing 737-Max, operato da Alaska Airlines, ha subito lo scoppio del pannello della porta a metà aria. Ciò ha portato Boeing a dover affrontare una serie di indagini, tra cui quelle della Federal Aviation Administration degli Stati Uniti, del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e del National Transportation Safety Board (NTSB).

Per questi problemi e per i ritardi nelle consegne, Boeing ha dovuto affrontare anche le critiche di numerose compagnie aeree, tra cui Ryanair, Alaska Airlines e United Airlines.